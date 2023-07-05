Только в 2023 году запланировано проведение 65 трехдневных тренингов для военных, выполняющих задачи в районах боевых действий.
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На какие проблемы обратят внимание
Военнослужащие будут овладевать методами оказания первой психологической самопомощи, а также научатся, как помогать собратьям в боевых условиях. В частности, бойцов будут учить, как преодолевать негативные психические состояния и приемам эмоционально-волевой мобилизации. Также в рамках проекта обязательно будет индивидуальное психологическое консультирование для нуждающихся защитников.
Обучение будет проходить исключительно в соответствии с признанными международными практиками и протоколами. Для того чтобы тренинги действительно помогали, участники будут изучать психологические навыки не только теоретически, но и отрабатывать их на практике.
Новый проект является ответом на острую потребность в обучении и психологической подготовке личного состава Сил Обороны Украины и направлен на приобретение ими жизненно важных навыков психологической помощи в условиях боевых действий,
– отметили в Генштабе.
Что известно о проекте
Реализация этого проекта началась в ответ на запросы ВСУ и МВД Украины, ведь это то, что сейчас крайне необходимо нашим защитникам.
При поддержке Программы НАТО по переходу с военной карьеры на гражданскую, в рамках Комплексного пакета помощи Украине (КПД), в ответ на запросы Вооруженных Сил Украины и МВД Украины началась реализация проекта по психологической реабилитации и восстановлению психологической устойчивости и боеспособности военнослужащих,
– сообщили в ведомстве.
Следует отметить, что данный проект является продолжением деятельности Представительства НАТО в Украине в сфере психологической реабилитации для субъектов сектора безопасности и обороны, реализуемого на протяжении 2014 – 2019 годов.
Практическую реализацию проекта обеспечивает ОО "Лига офицеров", которая с 2014 года системно работает в направлении психологической поддержки военнослужащих.