Відкрили причіп і розсипали все на дорогу: головне про скандал із зерном на кордоні з Польщею

На українсько-польському кордоні 11 лютого стався скандал із протестувальниками. Перед Дорогуськом польські фермери пошкодили декілька українських фур та висипали з них зерно.

Таким чином протестувальники завдали шкоди українському бізнесу. Українська сторона вже засудила вчинок поляків, а польська поліція почала розслідування щодо розсипання зерна. Що відомо про новий гучний скандал на українсько-польському кордоні – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Ницість і ганьба, – Садовий про висипане поляками українське зерно

Поляки розсипали українське зерно на кордоні

У мережі 11 лютого з'явилися відео, де польські фермери на кордоні шкодять фури та висипають з них зерно. Інцидент трапився на трасі біля пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин".

Цей інцидент стався близько 11:30. Водії вантажівок стверджують, учасники блокади підійшли з болгарками й порізали ними замки та відсіки.

Взяли болгарку на батарейці. І хотіли просто вирізати люка. Зірвали пломбу. І висипали пшеницю. З кожного самохода, як мінімум, висипалось десь напевно по тонни три точно,

– розповіли очевидці.

На відео один з водіїв запитав у блокувальників, для чого вони це роблять. Вони відреагували агресивно, намагаючись затулити камеру рукою.

Польські фермери розсипають українське зерно: дивіться відео

Водії пошкоджених машин одразу викликали поліцію. Хоча винуватців навіть було зафіксовано на відео, поліція на момент інциденту жодних заходів не вживала.

Що відбувається на місці скандалу: дивіться відео

За даними польської поліції, протестувальники висипали з 3 вантажівок на дорогу частину зерна. Деякі учасники після цього відібрали його проби нібито задля "перевірки на вміст заборонених речовин".

Правоохоронці також зазначили, що після оформлення до Польщі в'їхали три вантажівки під керуванням громадян України. Однак учасники протесту не пустили транспорт далі й в один момент відкрили причепи, через що частина зерна висипалася на дорогу. За попередніми даними, бійок на місці інциденту – не було.

Поліція розпочала розслідування скандалу

Представниця комендатури муніципальної польської поліції в Хелмі Ева Чиж зазначила, що правоохоронці вже проводять перевірку та встановлюють особисті дані людей, які брали участь у цьому скандалі. Поліцейські також опитують свідків подій на українсько-польському кордоні.

Польські правоохоронці також підтвердили, що вони продовжують збирати докази у справі. Після завершення цього процесу всі матеріали справи будуть передані до прокуратури для ретельної юридичної та кримінальної експертизи.

Українська сторона засудила скандал

Посол України у Польщі Василь Зварич розповів, що посольство звернулося до польської поліції з вимогою відкрити справу після інциденту з зерном на кордоні. Він зазначив, що українські вантажівки були опломбовані після митних процедур і мали їхати транзитом до Литви.

Посол також підкреслив, що такі методи протесту не можуть бути прийнятними в європейській цивілізованій країні, не кажучи вже про моральні наслідки цієї провокації. Підкресливши позицію України, він закликав притягнути винних до відповідальності за їхні дії.

Посол також закликав польську владу рішуче відреагувати в рамках правового поля на цей "ганебний та образливий злочин не лише проти українців, але й більшості поляків", а також вжити заходів для унеможливлення повторення подібних інцидентів у майбутньому.

Відреагував на цей скандал і міський голова Львова Андрій Садовий. Він назвав вчинок польських протестувальників "ницим і ганебним".

Назвемо речі своїми іменами. На цьому фото – українське зерно, яке висипали польські, а насправді проросійські провокатори, з українських вантажівок,

– заявив Андрій Садовий.

Мер Львова також зазначив, що псевдоблокада на кордоні триває. Садовий підкреслив, що українці буквально "поливають кров'ю поля, які родять це зерно та збирати пшеницю на полі, яке бачило війну".

У ЄС висловилися стосовно скандалу із зерном

У коментарі кореспондентці 24 Каналу речник Європейської Комісії Олаф Гілл підтвердив, що Європейська Комісія ще не має офіційної позиції щодо останнього інциденту з українським зерном. Гілл підкреслив, що Єврокомісія бере активну участь у поточних дискусіях з Києвом та країнами-членами ЄС, які мають спільний кордон з Україною. Крім того, він повідомив, що відбулися плідні переговори між польським урядом та Брюсселем.

Загальна позиція Комісії полягає в тому, що ми намагаємося знайти рішення, яке дозволять нам зберегти максимальну економічну підтримку України. Наприклад, пропозиція щодо автономних торговельних заходів, водночас захищаючи особливо чутливі сектори для наших виробників сільськогосподарської продукції,

– сказав Олаф Гілл.

Гілл також висловив думку, що найефективнішим способом розв'язання поточних проблем є координаційна платформа. Однак він наголосив, що ця платформа не збиралася на засідання з вересня. Попри це, Європейська Комісія зберігає оптимізм щодо розв'язання цих проблем або через наявну платформу, або в альтернативному форматі.

Щодо позиції нового польського уряду, Гілл підкреслив їхню початкову готовність знову долучитися до цього формату. Він наголосив на важливості проведення переговорів, а не вдаватися до напруженості на кордоні.