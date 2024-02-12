Открыли прицеп и рассыпали все на дорогу: главное о скандале с зерном на границе с Польшей

На украинско-польской границе 11 февраля произошел скандал с протестующими. Перед Дорохуском польские фермеры повредили несколько украинских фур и высыпали из них зерно.

Таким образом протестующие нанесли ущерб украинскому бизнесу. Украинская сторона уже осудила поступок поляков, а польская полиция начала расследование относительно рассыпания зерна. Что известно о новом громком скандале на украинско-польской границе – читайте в материале 24 Канала.

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Поляки рассыпали украинское зерно на границе

В сети 11 февраля появились видео, где польские фермеры на границе повреждают фуры и высыпают из них зерно. Инцидент произошел на трассе возле пункта пропуска "Дорохуск – Ягодын".

Этот инцидент произошел около 11:30. Водители грузовиков утверждают, участники блокады подошли с болгарками и порезали ими замки и отсеки.

Взяли болгарку на батарейке. И хотели просто вырезать люк. Сорвали пломбу. И высыпали пшеницу. С каждого самохода, как минимум, высыпалось где-то наверное по тонны три точно,

– рассказали очевидцы.

На видео один из водителей спросил у протестующих, для чего они это делают. Они отреагировали агрессивно, пытаясь закрыть камеру рукой.

Польские фермеры рассыпают украинское зерно: смотрите видео

Водители поврежденных машин сразу вызвали полицию. Хотя виновники даже были зафиксированы на видео, полиция на момент инцидента никаких мер не принимала.

Что происходит на месте скандала: смотрите видео

По данным польской полиции, протестующие высыпали из 3 грузовиков на дорогу часть зерна. Некоторые участники после этого отобрали его пробы якобы для "проверки на содержание запрещенных веществ".

Правоохранители также отметили, что после оформления в Польшу въехали три грузовика под управлением граждан Украины. Однако протестующие не пустили транспорт дальше и в один момент открыли прицепы, из-за чего часть зерна высыпалась на дорогу. По предварительным данным, драк на месте инцидента – не было.

Полиция начала расследование скандала

Представительница комендатуры муниципальной польской полиции в Хелме Ева Чиж отметила, что правоохранители уже проводят проверку и устанавливают личные данные людей, которые участвовали в этом скандале. Полицейские также опрашивают свидетелей событий на украинско-польской границе.

Польские правоохранители также подтвердили, что они продолжают собирать доказательства по делу. После завершения этого процесса все материалы дела будут переданы в прокуратуру для тщательной юридической и уголовной экспертизы.

Украинская сторона осудила скандал

Посол Украины в Польше Василий Зварич рассказал, что посольство обратилось к польской полиции с требованием открыть дело после инцидента с зерном на границе. Он отметил, что украинские грузовики были опломбированы после таможенных процедур и должны были ехать транзитом в Литву.

Посол также подчеркнул, что такие методы протеста не могут быть приемлемыми в европейской цивилизованной стране, не говоря уже о моральных последствиях этой провокации. Подчеркнув позицию Украины, он призвал привлечь виновных к ответственности за их действия.

Посол также призвал польские власти решительно отреагировать в рамках правового поля на это "позорное и оскорбительное преступление не только против украинцев, но и большинства поляков", а также принять меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Отреагировал на этот скандал и городской голова Львова Андрей Садовый. Он назвал поступок польских протестующих "низменным и позорным".

Назовем вещи своими именами. На этом фото – украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков,

– заявил Андрей Садовый.

Мэр Львова также отметил, что псевдоблокада на границе продолжается. Садовый подчеркнул, что украинцы буквально "поливают кровью поля, которые родят это зерно, и собирают пшеницу на поле, которое видело войну".

В ЕС высказались относительно скандала с зерном

В комментарии корреспонденту 24 Канала представитель Европейской Комиссии Олаф Гилл подтвердил, что Европейская комиссия еще не имеет официальной позиции относительно последнего инцидента с украинским зерном. Гилл подчеркнул, что Еврокомиссия активно участвует в текущих дискуссиях с Киевом и странами-членами ЕС, которые имеют общую границу с Украиной. Кроме того, он сообщил, что состоялись плодотворные переговоры между польским правительством и Брюсселем.

Общая позиция комиссии заключается в том, что мы пытаемся найти решение, которое позволят нам сохранить максимальную экономическую поддержку Украины. Например, предложение по автономным торговым мерам, одновременно защищая особенно чувствительные сектора для наших производителей сельскохозяйственной продукции,

– сказал Олаф Гилл.

Гилл также выразил мнение, что самым эффективным способом решения текущих проблем является координационная платформа. Однако он отметил, что эта платформа не собиралась на заседание с сентября. Несмотря на это, Европейская комиссия сохраняет оптимизм относительно решения этих проблем или через имеющуюся платформу, или в альтернативном формате.

Относительно позиции нового польского правительства, Гилл подчеркнул их начальную готовность снова присоединиться к этому формату. Он подчеркнул важность проведения переговоров, а не прибегать к напряженности на границе.