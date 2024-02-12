Городской голова Львова Андрей Садовый осудил польских протестующих, которые рассыпали украинское зерно на границе.

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Реакция Андрея Садового на поступки польских фермеров

Назовем вещи своими именами. На этом фото – украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков,

– заявил Андрей Садовый.



Украинское зерно, которое рассыпали польские фермеры / Фото Андрей Садовый

Мэр Львова отметил, что псевдоблокада на границе продолжается.

"Украинцы буквально поливают кровью поля, которые родят это зерно. Собирать пшеницу на поле, которое видело войну, – это как работать сапером, – высказался Садовый.

Городской голова Львова отметил, что такие действия – низость и позор.

Что этому предшествовало