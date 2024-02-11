Водители фур, из которых поляки высыпали зерно, вернулись в Украину. Об этом сообщили польские правоохранители.

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Что говорит полиция

По данным местной полиции, протестующие высыпали из 3 грузовиков на дорогу часть зерна. Некоторые участники после этого отобрали его пробы якобы для "проверки на содержание запрещенных веществ".

После оформления в Польшу въехали три грузовика под управлением граждан Украины. Протестующие не пустили транспорт дальше, а в один момент открыли прицепы, из-за чего часть зерна высыпалась на дорогу,

– сообщила представительница комендатуры муниципальной полиции в Хелме Ева Чиж.

С ее слов, драк не месте инцидента не было. Также украинские водители не писали на протестующих заявлений в полицию.

Сейчас правоохранители выясняют подробности происшествия и изымают доказательства. Полиция опрашивает свидетелей и устанавливает причастных лиц. Материалы будут направлены в прокуратуру для проведения правовой и уголовно-правовой экспертизы.

В Польше продолжаются протесты