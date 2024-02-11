Водії фур, з яких поляки висипали зерно, повернулися в Україну. Про це повідомили польські правоохоронці.

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Що каже поліція

За даними місцевої поліції, протестувальники висипали з 3 вантажівок на дорогу частину зерна. Деякі учасники після цього відібрали його проби нібито задля "перевірки на вміст заборонених речовин".

Після оформлення до Польщі в'їхали три вантажівки під керуванням громадян України. Учасники протесту не пустили транспорт далі, а в один момент відкрили причепи, через що частина зерна висипалася на дорогу,

– повідомила представниця комендатури муніципальної поліції в Хелмі Ева Чиж.

З її слів, бійок не місці інциденту не було. Також українські водії не писали на учасників протесту заяв до поліції.

Наразі правоохоронці з'ясовують подробиці події та вилучають докази. Поліція опитує свідків та встановлює причетних осіб. Матеріали будуть направлені до прокуратури для проведення правової та кримінально-правової експертизи.

У Польщі тривають протести