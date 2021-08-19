Розстріл Майдану, окупація Криму і війна на Донбасі: 2014 рік став переломним у житті України

В історії української незалежності кожен рік важливий по-своєму. Але 2014 рік безумовно став переломним в житті країни і її громадян. Карколомні зміни відбувались фактично щодня – Майдан, окупація Криму та війна з Росією.

У 2014 році відбулась втеча Віктора Януковича та одразу президентські з парламентськими вибори. Терористи в небі над Донбасом збили літаки. Росія взяла в заручники українських громадян. Найвідомішими прізвищами стали Надія Савченко та Олег Сенцов.

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В кожного – своя зброя

В цьому році в кожного була своя зброя. У демонстрантів – правда та згуртованість. На Майдані Новий рік зустрічали сотні тисяч людей.

Зброя влади – недолугість, короткозорість і вседозволеність. В ручному режимі 16 січня регіонал Володимир Олійник показав дива математики. Підняті понад 200 рук він порахував за лічені секунди і дав добро диктаторським законам, які унеможливлювали будь-які протести.

Тільки таке закручування гайок лише підняло градус в суспільстві. З авторитарного законотворчого безглуздя відверто насміхалися. Заборонили носити шоломи та маски, не біда – є каструлі та друшляки.

А заборона їздити колоною по 5 машин – так це взагалі Януковичу в декілька разів скоротило його кортежі. Але цей сміх був недовгим. Народ не був готовий до того, щоб його затискали в лещата. Драконівські закони лише роздраконили. І влада або ж дійсно геть була недалекою, або ж голосувала за цей фарс свідомо.

Протестувальники пішли штурмом на урядовий квартал. "Беркут" тримав оборону на Грушевського. Віталій Кличко хотів остудити пил демонстрантів, але остудили його – вогнегасником.

Віталій Кличко на Грушевського: дивіться відео

Мітингувальників не можна було спинити – вони пішли на "Беркут". В перших рядах – футбольні фанати та прихильники "Правого сектора".

"Беркут" пішов в атаку

Каміння, коктейлі Молотова, спалена техніка, навіть водомети не допомогли. Але за декілька днів, 22 січня, уже "Беркут" неочікувано пішов в атаку. Мітингувальників просто місили. З них, як от з козака Гаврилюка, якого вивели на мороз голого, знущались.



"Беркут" знущається з козака Гаврилюка / Скриншот з відео Qırım Haber Ajansı

Та найгірше – почали стріляти. І якщо одних вдалось витягти, то інші мітингувальники стали жертвами Революції Гідності – точка неповернення. Від куль загинув Сергій Нігоян.

Вбили білоруса Михайла Жизневського, який приїхав допомогти майданівцям. Юрія Вербицького викрали та закатували в лісі. Ігорю Луценку – пощастило більше, він вижив.

Зірки, такі як Святослав Вакарчук закликали до примирення. Опозиція сіла за стіл переговорів з Януковичем, але безрезультатно. Лідери Майдану погрожували режиму штурмом, якщо не виконають їхні вимоги.

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Влада не погоджувалася відпускати політв'язнів, але була готова уряд довірити опозиції. Микола Азаров 28 січня пішов у відставку. Скасували диктаторські закони. Частині мітингувальників обіцяли амністію. "Беркут" 18 лютого знову пішов на зачистку. Полилась кров.

Штурм Майдану – 17 годин

Для прориву барикад на вулиці Інститутський кидали бронетехніку. Вогонь її зупиняв. Штурм Майдану тривав 17 годин. Гинули і мітингувальники, були жертви серед силовиків. З регіонів прибували автобуси підмоги.

В областях влаштовували ночі гніву. Трощили райвідділки, прокуратури. Поліцейські виходили з піднятими руками. В агонії влада розстрілювала народ, працювали снайпери, цілком можливо зокрема й російські. Вниз по Інститутській текли ріки крові.

Початок війни, спровокованої владою

Частина "Партії регіонів" втікла від Януковича. Після того, як Майдан уже тонув у крові, Янукович одумався. Він погодився на перевибори до кінця року. Майдан вирішив не чекати.

Згодом Верховна Рада, яку очолив після відставки Рибака Олександр Турчинов, відсторонила Януковича від влади. Також звільнили Юлію Тимошенко.

Вже 22 лютого вона була на Майдані в інвалідному візку. Тимошенко і тисячі інших оплакували Небесну Сотню. Понад 100 убитих – це був початок війни, яку спровокував режим Януковича.



Тимошенко в інвалідному візку / Фото AFP

Понад 100 українців тоді поклали життя за країну, щоб жити демократично і гідно. Ті, хто їх розстрілював, почали втікати. За "беркутнею" полетіли більші птахи.

Чиновники режиму Януковича проривали кордони, як могли. Наприклад, сутичка генпрокурора Віктора Пшонки та "мінздохівця" Олександра Клименка.

Втеча Януковича

Ексочільник ГПУ полетів, але залишив те, що потім в народі називали "бикоко" чи "пшонкастайл". В маєтку втікача знайшли:

золото;

інкрустоване дорогоцінне каміння;

елементи інтер'єру;

аксесуари;

живопис.

Пакував валізи і його "генераліссімус". Віктор Янукович літаками вивозив валізи добра з Межигір'я. В хоромах замість Людмили Янукович оселилась коханка Марія Полежай і страуси.

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Коли Янукович втік, в Межигір'я ринули туристи. Вони дійсно мали, на що подивитись – 2 автопарки, ікони, монети. Та головним символ всього цього несмаку став легендарний золотий батон. Легендарний, бо невідомо, чи був він насправді.



Межигір'я стало осередком туристів / Фото Associated Press

Янукович доволі швидко знайшовся. Він втікав через Харків, транзитом через Донецьк та Крим і опинився врешті в Росії. Спершу він вигулькнув у Ростові. Але, кажуть, що насправді осів в Підмосков'ї – неподалік Володимира Путіна.

Без усмішки на обличчі, на фоні українського прапора, але в Росії Віктор Янукович провів свою першу пресконференцію у статусі втікача. Не минуло й тижня після розстрілів, колишній президент розповідав про державний переворот.

Дивіться повний випуск програми "Україна 30" на 24 каналі:

Та найпам'ятнішими були не слова, а поломка ручки. Впродовж року Янукович час від часу виходив в люди, щоб нагадувати про себе. Звинувачував у побитті студентів – колишніх соратників. Тільки йому мало хто вірив. Від нього відцурались навіть найближчі друзі.

Підготовка до виборів

І поки "лєгітімний" сам собі доводив "лєгітімність", в Україні готувались до чергових виборів. Олександр Турчинов тимчасово керував країною. А от на травень запланували президентські вибори.

Кандидати в депутати нашвидкуруч готували виборчі кампанії. Головні обіцянки – принести мир в Україну. Про війну говорили і чоловіки, і жінки. Війна – це те, на чому заробляли політичні бали.

Петро Порошенко та Віталій Кличко поділили потенційні посади. Один – на мера Києва націлився, інший – на президентство. Саме власник "Рошену" був головним фаворитом у перегонах.



Кличко і Порошенко на Майдані / Фото The Telegraph

Досі в Україні лише на перших виборах президента обирали в один тур. Це повторилось 2014 року:

за Петра Порошенка проголосували майже 55%;

другою була Юлія Тимошенко, але відрив від неї понад 40%;

Олег Ляшко – третій, за нього проголосувало понад 8%.

Відбувся повний провал колишніх регіоналів чи їхніх соратників. Наприклад, Юрій Бойко навіть 0,2% не набрав. Інавгурацію Петра Порошенка запланували на 7 червня. Одна з ідей – провести її на Донбасі. Та все ж обрали класичний варіант – Верховна Рада і підняття стягу на Софійській площі.

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Якщо перед Януковичем зачинялись двері, то на інавгурації Порошенка теж побачили поганий знак. Коли новий президент йшов до парламенту, в солдата, який майже знепритомнів, упала зброя.

Інавгурація Порошенка: дивіться відео

Порошенко одразу пообіцяв не займатись бізнесом, бувши президентом, і казкові перспективи безвізу з 2015 року. І справді, те, що не зробив Янукович, вдалось Порошенку. Ще 2014 року Україна підписала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Щоправда, безвізу довелось почекати.

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