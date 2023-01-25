Білорусь розробила нову зброю: Жданов пояснив, наскільки небезпечна РСЗВ "Полонез"

У Білорусі розробили систему реактивного залпового вогню "Полонез". Ракети для цієї системи здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 Канал. За його словами, це озброєння досить нове – його розробили трохи більше 5 років тому.

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Жданов зауважив, що РСЗВ "Полонез" – це білорусько-китайська система.

Характеристики РСЗВ "Полонез"

Як зазначив військовий експерт, білоруські розробники взяли всім відомий МАЗ – багатоцільове багатовісне шасі. Такі шасі залишаються найпопулярнішими. За словами Жданова, навіть Росія не змогла перевершити МАЗ своїми "КамАЗами".

Білоруси взяли МАЗ і поставили на нього артчастину під китайську ракету А20 з дальністю 200 кілометрів. Потім з'явилася ще одна модифікація цієї ракети, і дальність стала 300 кілометрів,

– розповів військовий експерт.

Як зазначив Жданов, "Полонез" є пусковою установкою для 8 ракет калібром 300 міліметрів. Для бойової машини можуть використовуватися різні снаряди:

осколково-фугасні;

касетні;

керовані боєприпаси, які управляються з супутниковою корекцією по GPS-навігації.

Олег Жданов розповів, на що здатна білоруська РСЗВ "Полонез": дивіться відео

Азербайджан – єдина країна, яка купила у білорусів "Полонез"

За словами військового експерта, Білорусь виставила свою розробку на продаж. Єдиною країною, яка придбала у Мінська РСЗВ "Полонез", став Азербайджан.

Азербайджан купив 1 дивізіон. Але немає даних, в якому складі цей дивізіон – 12-гарматний або 18-гарматний. Якщо мені не зраджує пам'ять, це 12-гарматний дивізіон. Тобто йдеться про 12 пускових установок,

– сказав Жданов.

Він додав, що є приклади, коли Азербайджан застосовував ці пускові установки в ході 44-денної війни за Нагірний Карабах у 2020 році.

Скільки у Білорусі систем "Полонез"

На сьогодні точно невідомо, скільки таких систем має сама Білорусь. Як зазначив Жданов, за деякими даними, у білорусів усього 4 РСЗВ "Полонез". Вони входять до складу білоруської реактивної бригади.

"На сьогодні бойового застосування цих систем не спостерігається. Можливо, були пуски на полігонах. Але білоруські війська офіційно не беруть участь у воєнних діях. Відповідно, немає і бойового застосування", – сказав військовий експерт.



Наразі невідомо, скільки РСЗВ "Полонез" є у Білорусі / Фото білоруських ЗМІ

Чи може Білорусь використати РСЗВ "Полонез" проти України

Жданов переконаний, що Білорусь не застосує "Полонези" проти України. Велику роль у цьому відіграє те, що ракети до цієї установки – китайські.

Олег Жданов Військовий експерт Білорусь не виробляє ці боєприпаси, вона їх купує у Китаю. Я думаю, що навряд чи Китай погодиться з тим, щоб Білорусь використовувала ці снаряди. Адже це буде використання китайського озброєння в війні Росії проти України.

Військовий експерт додав, що Китай навряд чи буде у захваті від перспективи того, що громадяни України гинутимуть від китайських ракет. А інших боєприпасів до цієї системи на сьогодні не існує.

Білоруси "продинамлять" Росію

Жданов додав, що навіть якщо припустити, що білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко "вплутається" у війну, то й тоді навряд чи використає РСЗВ "Полонез".

Олег Жданов Військовий експерт Тим паче білоруська армія поки не збирається втручатися у війну Росії проти України. Тенденція йде до того, що білоруси, швидше за все, "продинамлять" Росію і навряд чи будуть брати участь в активних бойових діях, особливо легальними збройними силами.

За словами військового експерта, "Полонез" неможливо передати якійсь приватній воєнній кампанії.

"Адже це не стрілецьке озброєння, і навіть не танк чи артилерійська система", – зауважив Жданов.

Він наголосив, що саме тому наразі реактивні системи залпового вогню "Полонез" не становлять загрози для України.

"Полонез" поступається HIMARS у точності ураження цілі

Як зазначив військовий експерт, РСЗВ "Полонез" за вогневою потужністю може перевищувати американську реактивну артилерійську систему HIMARS, оскільки у білоруської системи більша головна частина снаряда. Також "Полонез" стріляє на більшу відстань.

Однак точність "Полонезу" доволі сумнівна, тому що GPS-навігація – так собі. Вона навряд чи видасть точність (ураження цілі – 24 Канал) до метра,

– зазначив Жданов.

Водночас, за його словами, навіть відхилення у кілька десятків метрів на дальності роботи снаряда у 200 – 300 кілометрів становить велику небезпеку.

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