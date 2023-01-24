Про це повідомило міноборони Білорусі. Де саме відбувається цей процес – невідомо.

Варте уваги Лукашенку привидівся "пакт про ненапад" з Україною: диктатор знову накинувся на Литву та Польщу

Як відбувається цей процес

Там зазначили, що "у рамках проведення спільних заходів бойового злагодження регіонального угруповання військ сил Білорусі та Росії підрозділи 11-ї окремої механізованої бригади розпочали зняття техніки з тривалого зберігання". Міноборони опублікувало фото з місця подій.

У Білорусі почали знімати військову техніку з тривалого зберігання: дивіться фото

Нагадаємо. 16 січня, поблизу українського кордону стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів ЗС Білорусі та Росії, які входять до регіонального угруповання військ. Вони триватимуть до 1 лютого.

Росія перекидає свою техніку в Білорусь