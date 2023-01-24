Об этом сообщило минобороны Беларуси. Где именно происходит этот процесс – неизвестно.
Достойно внимания Лукашенко померещился "пакт о ненападении" с Украиной: диктатор снова набросился на Литву и Польшу
Как происходит этот процесс
Там отметили, что "в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск сил Беларуси и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения". Минобороны опубликовало фото с места событий.
В Беларуси начали снимать военную технику с длительного хранения: смотрите фото
Россия опрокидывает свою технику в Беларусь
- В январе фиксируют систематический переброс российской техники в Беларусь. 5 января туда поступила партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин Сообщалось, что эта техника поступит в белорусские части специальных операций.
- В ночь на 7 января Россия отправила в Беларусь еще один эшелон, в котором было 700 – 800 российских оккупантов.
- Белорусские аналитики зафиксировали, что 8 января на железнодорожную станцию Барановичи-Полесские прибыл эшелон с техникой и личным составом вооруженных сил России.
- По их данным, в эшелоне было около 30 вагонов-платформ с техникой, 2 грузовых вагона с боеприпасами/снаряжением и 2 пассажирских вагона с личным составом – около 100 человек. Среди техники были замечены: не менее 8 грузовиков КамАЗ, минимум 6 тягачей МТ-ЛБ и не менее 2 артиллерийских машин 1В15.
- Кроме того, Россия отправила на территорию Беларуси 9 вертолетов для совместных военных учений.
- В Генштабе ВСУ подтвердили опрокидывание техники. Сообщалось, что россияне свозят в Беларусь подержанную технику и много оружия. Известно, что техника снята с длительного хранения и требует обслуживания, к которому, в частности, привлечены белорусские военнослужащие.