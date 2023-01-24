Об этом сообщило минобороны Беларуси. Где именно происходит этот процесс – неизвестно.

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Как происходит этот процесс

Там отметили, что "в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск сил Беларуси и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения". Минобороны опубликовало фото с места событий.

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Напомним. 16 января, вблизи украинской границы стартовало совместное летно-тактическое обучение авиационных подразделений ВС Беларуси и России, входящих в региональную группировку войск. Они продлятся до 1 февраля.

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