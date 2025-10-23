Россия вернула в Украину тысячу тел погибших
- Россия вернула в Украину 1000 тел, которые, по ее утверждению, принадлежат украинским военнослужащим.
- Идентификация тел будет проведена экспертными учреждениями МВД Украины.
Сегодня, 23 октября, состоялись репатриационные мероприятия. В Украину вернули 1000 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским военнослужащим.
Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время сделают все необходимые экспертизы и проведут идентификацию репатриированных тел. об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Что известно о возвращении тел в Украину?
Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины и других структур.
В Координационном штабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста и личному составу Центрального управления ЦВС ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозки репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.
Какие репатриационные мероприятия удалось провести раньше?
11 июня Украина вернула тела 1212 погибших защитников с Курщины, Харьковщины, Луганщины, Донетчины, Запорожья и Херсонщины.
17 июля на Родину вернули тела 1 000 погибших, что, по сообщениям российской стороны, принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим. Возвращение тел стало возможным благодаря совместной работе украинских государственных структур и поддержке Международного Комитета Красного Креста.
Такое же количество тел вернули 19 августа. Отмечалось, что среди возвращенных тел было 5 военнослужащих из списков "тяжелораненых и тяжелобольных", которых должны были обменять по договоренностям в Стамбуле.