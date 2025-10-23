Росія повернула в Україну тисячу тіл загиблих

️Сьогодні, 23 жовтня, відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернули 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом зроблять всі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл. ️Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Дивіться також З полону повернувся цивільний, якого росіяни викрали під час окупації Бучі

Що відомо про повернення тіл до України?

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України та інших структур.

У Координаційному штабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста, особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Які репатріаційні заходи вдалося провести раніше?