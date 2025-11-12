Украинцы снова будут сидеть без света: как будут отключать электроэнергию 13 ноября

В Укрэнерго сообщили, что в течение четверга, 13 ноября, в Украине будут выключать свет в большинстве регионов. Специалисты до сих пор ликвидируют последствия массированных российских обстрелов энергообъектов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Как будут выключать свет 13 ноября?

В Украине снова будут ограничивать потребление электроэнергии. Во многих областях отключения будут длиться по несколько часов в день. При этом время и объем отключений света могут меняться, в зависимости от ситуации.

Так графики почасовых отключений (ГПО) 13 ноября будут действовать с 00:00 до 23:59 для всех потребителей от 2 до 4 очередей. В это же время поочередно будут выключать промышленные объекты.

Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе,

– отметили в Укрэнерго.

Отметим! Вскоре отключения света могут стать короче, однако только в части областей. В Западной Украине графики полностью отменят раньше, тогда как прифронтовые регионы еще будут иметь ограничения.

Как Россия выбирает цели?

Оккупанты перешли к тактике концентрированных атак, сосредотачивая обстрелы на конкретных объектах, как, например, тепловые станции. Об этом в эфире 24 Канала рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, вражеские обстрелы происходят по всей территории Украины. Больше всего страдают прифронтовые регионы, ведь их врагу легче обстреливать.

Какая ситуация в энергосистеме сейчас?