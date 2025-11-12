Украинцы снова будут сидеть без света: как будут отключать электроэнергию 13 ноября
- 13 ноября в большинстве регионов Украины будут отключения электроэнергии из-за последствий обстрелов энергообъектов.
- Отключения будут продолжаться в течение суток с возможными изменениями времени и объемов.
В Укрэнерго сообщили, что в течение четверга, 13 ноября, в Украине будут выключать свет в большинстве регионов. Специалисты до сих пор ликвидируют последствия массированных российских обстрелов энергообъектов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Как будут выключать свет 13 ноября?
В Украине снова будут ограничивать потребление электроэнергии. Во многих областях отключения будут длиться по несколько часов в день. При этом время и объем отключений света могут меняться, в зависимости от ситуации.
Так графики почасовых отключений (ГПО) 13 ноября будут действовать с 00:00 до 23:59 для всех потребителей от 2 до 4 очередей. В это же время поочередно будут выключать промышленные объекты.
Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе,
– отметили в Укрэнерго.
Отметим! Вскоре отключения света могут стать короче, однако только в части областей. В Западной Украине графики полностью отменят раньше, тогда как прифронтовые регионы еще будут иметь ограничения.
Как Россия выбирает цели?
Оккупанты перешли к тактике концентрированных атак, сосредотачивая обстрелы на конкретных объектах, как, например, тепловые станции. Об этом в эфире 24 Канала рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, вражеские обстрелы происходят по всей территории Украины. Больше всего страдают прифронтовые регионы, ведь их врагу легче обстреливать.
Какая ситуация в энергосистеме сейчас?
Российская армия 12 ноября снова обстреляла энергообъекты в нескольких областях Украины. Сохраняется необходимость аварийно-восстановительных работ и ограничений потребления электроэнергии. Так, графики почасовых отключений будут действовать до конца суток.
Украинскую энергосистему в условиях российских обстрелов и ограничений удастся усилить с помощью импорта электроэнергии из стран Европы. В следующем месяце максимальная мощность таких поставок составит 2 300 мегаватт.