Українці знову сидітимуть без світла: як вимикатимуть електроенергію 13 листопада

В Укренерго повідомили, що протягом четверга, 13 листопада, в Україні будуть вимикати світло в більшості регіонів. Фахівці досі ліквідовують наслідки масованих російських обстрілів енергооб’єктів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Як вимикатимуть світло 13 листопада?

В Україні знову обмежуватимуть споживання електроенергії. В багатьох областях відключення триватимуть по кілька годин на день. При цьому час і обсяг відключень світла можуть змінюватися, залежно від ситуації.

Так графіки погодинних відключень (ГПВ) 13 листопада діятимуть з 00:00 до 23:59 для всіх споживачів від 2 до 4 черг. У цей же час по черзі вимикатимуть промислові об'єкти.

Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні,

– зазначили в Укренерго.

Зазначимо! Невдовзі відключення світла можуть стати коротшими, однак лише в частині областей. На Заході графіки повністю скасують раніше, тоді як прифронтові регіони ще будуть мати обмеження.

Як Росія обирає цілі?

Окупанти перейшли до тактики концентрованих атак, зосереджуючи обстріли на конкретних об'єктах, як теплові станції. Про це в ефірі 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, ворожі обстріли відбуваються по всій території України. Найбільше страждають прифронтові регіони, адже їх ворогові легше обстрілювати.

Яка ситуація в енергосистемі зараз?