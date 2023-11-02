В Киеве юноша выпал из окна многоэтажки: полиция начала уголовное производство

Утром 2 ноября в Киеве из окна многоэтажки выпал 21-летний молодой человек. К сожалению, в результате этого он погиб.

Как отмечают в правоохранительных органах, это произошло утром 2 ноября в Шевченковском районе Киева. Там из окна 5 этажа выпал 21-летний юноша.

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Что известно о случае

Пресс-секретарь Главного управления полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии 24 Каналу отметила, что уже установлен лицо жертвы. Ею оказался местный житель 2002 года рождения.

Предварительно правоохранители установили, что погиб он в результате падения из квартиры на 5 этаже. Уже началось уголовное производство по статье 115 Уголовного Кодекса Украины с отметкой "самоубийство".

Как пишут в "Украинской правде", произошло это на улице Родины Глаголевых. Заметим, что изначально полиция квалифицировала это как "несчастный случай". А уже потом – по статье 115 с отметкой "самоубийство". Правоохранители добавили, что занимаются установкой всех деталей.

Жуткие инциденты участились

Так, 15 октября мы рассказывали, как в Киеве 12-летняя девочка выпрыгнула с 22-го этажа. К сожалению, она погибла от травм, которые получила. В этот же день сетью начали распространять видео. На нем можно увидеть тело девочки, лежащее вблизи многоэтажки, а возле нее плачет ее мама.

Утром 9 октября трагедия произошла на улице Оноре де Бальзака. Там из недостроенной многоэтажки выпрыгнули две девушки. К сожалению, они погибли на месте.

Также трагедия в Киеве произошла 2 октября. В тот день с балкона многоэтажки выпал брат с сестрой. К сожалению, от травм они погибли на месте происшествия.

В конце сентября стало известно, что с балкона на 9 этаже выпрыгнул подросток в Днепре. Жуткая трагедия произошла в Соборном районе на улице Писаржевской 24 сентября.

Призываем вас быть внимательными и обращать внимание на поведение родных и близких. Возможно, они нуждаются в вашей помощи и поддержке, но не решаются вам сказать.