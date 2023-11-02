У Києві юнак випав з вікна багатоповерхівки: поліція розпочала кримінальне провадження

2 листопада 2023, 17:11
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Зранку 2 листопада у Києві з вікна багатоповерхівки випав 21-річний хлопець. На жаль, внаслідок цього він загинув.

Як зазначають у правоохоронних органах, сталося це зранку 2 листопада у Шевченківському районі Києва. Там з вікна 5-го поверху випав 21-річний юнак.

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Що відомо про випадок

Речниця Головного управління поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі 24 Каналу зазначила, що вже встановлена особа жертви. Нею виявився місцевий мешканець 2002 року народження.

Попередньо правоохоронці встановили, що загинув він унаслідок падіння з квартири на 5 поверсі. Уже розпочалося кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального Кодексу України із позначкою "самогубство".

Як пишуть в "Українській правді", сталося це на вулиці Родини Глаголєвих. Зауважимо, що спочатку поліція подію кваліфікувала як "нещасний випадок". А вже потім – за статтею 115 з позначкою "самогубство". Правоохоронці додали, що займаються встановленням усіх деталей.

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Автор: Назарій Лазур