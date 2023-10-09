У поліції розповіли, що повідомлення про виявлення мертвих дівчат надійшло орієнтовно о 10 ранку 9 жовтня. Трагедія трапилась на вулиці Оноре де Бальзака.

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Що відомо про загибель дівчат

У телеграм-каналах написали, що дівчата впали з недобудованої багатоповерхівки.

Поліцейські зазначили, що, отримавши повідомлення, на місце інциденту одразу виїхали:

слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції;

оперативники карного розшуку столичного главку;

працівники ювенальної превенції;

лікарі.

Правоохоронці встановили особи потерпілих, це – місцеві мешканки, 2006 та 2005 років народження. За попередніми даними, дівчатка загинули внаслідок падіння з висоти недобудови,

– заявили правоохоронці.

Згодом у поліції зазначили, що вони розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з позначкою "самогубство".



Дівчата випали з вікна багатоповерхівки / Фото поліції

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