У поліції розповіли, що повідомлення про виявлення мертвих дівчат надійшло орієнтовно о 10 ранку 9 жовтня. Трагедія трапилась на вулиці Оноре де Бальзака.
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Що відомо про загибель дівчат
У телеграм-каналах написали, що дівчата впали з недобудованої багатоповерхівки.
Поліцейські зазначили, що, отримавши повідомлення, на місце інциденту одразу виїхали:
- слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції;
- оперативники карного розшуку столичного главку;
- працівники ювенальної превенції;
- лікарі.
Правоохоронці встановили особи потерпілих, це – місцеві мешканки, 2006 та 2005 років народження. За попередніми даними, дівчатка загинули внаслідок падіння з висоти недобудови,
– заявили правоохоронці.
Згодом у поліції зазначили, що вони розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з позначкою "самогубство".
Дівчата випали з вікна багатоповерхівки / Фото поліції
У Києві розбились брат і сестра
- 2 жовтня у Києві трапилась трагедія – брат з сестрою випали з балкона на 24 поверсі багатоповерхівки. На жаль, вони розбились на смерть.
- У поліції розповіли, що інцидент трапився на вулиці Микільсько-Слобідська. У поліції розповіли, що загиблі – брат та сестра, 2005 та 2006 років народження відповідно.
- Тоді слідчі Дніпровського управління почали кримінальну справу з позначкою самогубство. Тіла загиблих скерували на судово-медичну експертизу. Тривало досудове розслідування.