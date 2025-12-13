Попросил у Николая особый подарок: мальчик прислал письмо и дрон украинским военным

Мальчик Матвей в этом году попросил довольно необычный подарок у Святого Николая – FPV-дрон. Этот БпЛА он отправил 66-й отдельной механизированной бригаде батальона MARA.

Защитники поблагодарили Матвея за поддержку и помощь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на бригаду.

Как военные отреагировали на письмо мальчика?

Украинские защитники едва сдерживают слезы. Они отмечают, что когда ребенок выбирает вместо подарка себе поддержать войско – победа становится не просто приятной мыслью, а тем, что точно произойдет.

Дорогие Защитники Украины! Меня зовут Матвей, в этом году я попросил у Святого Николая принести мне очень особенный подарок – FPV-дрон. Николай услышал мое желание, теперь я с радостью передаю Вам этот дрон,

– написал мальчик.

Он также поблагодарил военных за защиту Украины и выразил надежду, что этот БпЛА поможет уничтожать оккупантов.

Военные поблагодарили Матвейчика за подарок: видео 66 ОМБр

Тогда как воины в знак благодарности тоже попросили у Святого Николая подарочек Матвейчику – фотокнижку батальона MARA и мощный павербанк с лого бригады.

