Недавно волонтер Сергей Притула разрыдался, когда девочка принесла ему деньги для ВСУ, которые заработала игрой в шахматы. Теперь средства для нашей армии волонтеру передал 8-летний Сережка из Чернигова.

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Чтобы заработать на ВСУ, мальчик пел песни

Притула, как всегда, умилился, когда ребенок поставил пачку денег на стол. Сергей рассказал, что заработал их на Валу в Чернигове, когда просто пел украинские песни.

Так хорошо парень пел, что насобирал 64 тысячи гривен для ВСУ и принес их в волонтерский штаб Притулы. Ребенок признался, что деньги должны были поменять на купюры большего номинала, иначе заняли бы весь стол.

Притула спросил мальчика, на что потратить деньги. Тот ответил, что может на джип, если хватит, каски, автоматы, бронежилеты или дроны. Притула сказал, что могут использовать дроны.

В итоге вместе решили, что потратят на ремонт затрофеенного российского танка, который теперь будет уничтожать оккупантов.

Мальчик передал деньги для ВСУ: смотрите видео

Помощь для Украины

Бороться с россиянами нашему государству помогают и за границей. В частности, сначала на Bayraktar для нас собрали литовцы. Впоследствии это сделали поляки. Нашим друзьям удалось собрать около пяти миллионов.

Впоследствии компания Baykar, производящая эти беспилотники, заявила, что бесплатно передаст Украине еще один Bayraktar, на который собирали деньги добросердечные поляки. Так же она поступила и с тем, что собирали литовцы.

Более того, украинцам удалось собрать деньги сразу на четыре Bayraktar. Сбор на них запускал Сергей Притула. И компания их тоже предоставила бесплатно для нас. По словам Притулы, их доставка запланирована на вторую половину августа. Куда они отправятся потом – решит Министерство обороны.

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