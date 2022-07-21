Тысячи украинцев присоединились к сбору средств на "народные байрактары", которые помогут нашим героям уничтожать оккупантов. Уже скоро борта будут на пути в Украину.

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Притула рассказал, когда ждать беспилотники и куда потратит собранные более 600 миллионов гривен

Волонтер Сергей Притула рассказал, что обещание производителя байрактаров предоставить беспилотники бесплатно – это просто невероятный жест, демонстрирующий поддержку Украины в мире. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Что касается передачи, то их получения осталось ждать не так долго.

"Если не ошибаюсь в сроках, то их доставка запланирована на вторую половину августа. Куда они отправятся потом – решит Министерство обороны", – сказал Притула.

Производитель обозначит "народные байрактары", а Министерство обороны будет информировать, когда нанести врагу потери помогли именно эти борта.

"Мы договорились об этом с министром обороны. Чтобы люди, которые присоединялись к сбору, имели моральное удовлетворение и видели результат", – добавил волонтер.

Поскольку беспилотники будут предоставлены бесплатно, Сергей Притула направил собранные более 600 миллионов гривен на покупку другого оружия. Какого именно – пока не может говорить, чтобы процесс не сорвался.

Человек, бросивший гривну десять или тысячу, понимал, что приобщается к тому, что приобщается к покупке того, что будет нести смерть оккупантам. Мы покупаем то, что "сделает смерть врагам" в больших масштабах. Я должен молчать еще 3 недели, но когда станет известно, что мы купили, то у всех мир перевернется, – пообещал Притула.

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