Защитники поблагодарили Матвея за поддержку и помощь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на бригаду.
Как военные отреагировали на письмо мальчика?
Украинские защитники едва сдерживают слезы. Они отмечают, что когда ребенок выбирает вместо подарка себе поддержать войско – победа становится не просто приятной мыслью, а тем, что точно произойдет.
Дорогие Защитники Украины! Меня зовут Матвей, в этом году я попросил у Святого Николая принести мне очень особенный подарок – FPV-дрон. Николай услышал мое желание, теперь я с радостью передаю Вам этот дрон,
– написал мальчик.
Он также поблагодарил военных за защиту Украины и выразил надежду, что этот БпЛА поможет уничтожать оккупантов.
Военные поблагодарили Матвейчика за подарок: видео 66 ОМБр
Тогда как воины в знак благодарности тоже попросили у Святого Николая подарочек Матвейчику – фотокнижку батальона MARA и мощный павербанк с лого бригады.
Как дети помогают армии?
Маленькие украинцы не остаются в стороне. Они помогают украинским защитникам, как могут. В частности, ранее восьмилетний львовянин Юрий Напора собрал более миллиона гривен на нужды ВСУ. Эти деньги направили на закупку дронов, автомобилей, приборов ночного видения и другого снаряжения для наших защитников.
Тогда как 10-летняя чемпионка мира по шашкам собрала 21 тысячу гривен для армии. Девочка лично передала Сергею Притуле средства, собранные благодаря партиям в шашки.
Средства для нашей армии волонтеру передал и 8-летний Сережа из Чернигова. Мальчик рассказал, что заработал 64 тысячи гривен, исполняя украинские песни.