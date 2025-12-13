Захисники подякували Матвію за підтримку та допомогу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на бригаду.
Як військові відреагували на лист хлопчика?
Українські захисники ледве стримують сльози. Вони зазначають, що коли дитина обирає замість подарунку собі підтримати військо – перемога стає не просто приємною думкою, а тим, що точно відбудеться.
Дорогі Захисники України! Мене звати Матвій, цього року я попросив у Святого Миколая принести мені дуже особливий подарунок – FPV-дрон. Миколай почув моє бажання, тепер я з радістю передаю Вам цей дрон,
– написав хлопчик.
Він також подякував військовим за захист України та висловив сподівання, що цей БпЛА допоможе знищувати окупантів.
Військові подякували Матвійчику за подарунок: відео 66 ОМБр
Тоді як воїни на знак вдячності теж попросили у Святого Миколая подаруночок Матвійчику – фотокнижку батальйону MARA та потужний павербанк з лого бригади.
Як діти допомагають армії?
Маленькі українці не залишаються осторонь. Вони допомагають українським захисникам, як можуть. Зокрема, раніше восьмирічний львів'янин Юрій Напора зібрав понад мільйон гривень на потреби ЗСУ. Ці гроші скерували на закупівлю дронів, автомобілів, приладів нічного бачення та іншого спорядження для наших захисників.
Тоді як 10-річна чемпіонка світу з шашок зібрала 21 тисячу гривень для війська. Дівчинка особисто передала Сергію Притулі кошти, зібрані завдяки партіям у шашки.
Кошти для нашої армії волонтеру передав і 8-річний Сергійко з Чернігова. Хлопчик розповів, що заробив 64 тисячі гривень, співаючи українських пісень.