Захисники подякували Матвію за підтримку та допомогу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на бригаду.

Як військові відреагували на лист хлопчика?

Українські захисники ледве стримують сльози. Вони зазначають, що коли дитина обирає замість подарунку собі підтримати військо – перемога стає не просто приємною думкою, а тим, що точно відбудеться.

Дорогі Захисники України! Мене звати Матвій, цього року я попросив у Святого Миколая принести мені дуже особливий подарунок – FPV-дрон. Миколай почув моє бажання, тепер я з радістю передаю Вам цей дрон,

– написав хлопчик.

Він також подякував військовим за захист України та висловив сподівання, що цей БпЛА допоможе знищувати окупантів.

Тоді як воїни на знак вдячності теж попросили у Святого Миколая подаруночок Матвійчику – фотокнижку батальйону MARA та потужний павербанк з лого бригади.

Як діти допомагають армії?