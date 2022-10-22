Історію юного волонтера розповіли в управлінні молоді та спорту Львівської ОВА. Коли фахівці готували сюжет Юрій зібрав 780 тисяч. Однак на момент публікації ця сума значно виросла.

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Хлопчик зібрав понад мільйон гривень для ЗСУ

Школяр збирає гроші на потреби ЗСУ, співаючи у Львові та містечках Львівщини. Його батько розповів, що одного дня хлопчик сказав, що треба йти.

"Ми вирішили заїхати в Мостиська, де нас ніхто не знав. Ну так, щоб не було соромно в разі фіаско", – зазначив чоловік.

Найбільше Юрію подобаються подаровані військовими шеврони. Школяр співає пісні, які беруть українців за душу, зокрема патріотичні, повстанські, ліричні про героїзм і трагізм українського народу.

Я не втомився. Я люблю це. Я хочу цього. І випрошую тата кожного разу кудись йти чи їхати співати, щоб допомагати нашим Збройним силам,

– розповів юний волонтер.

Школяр зібрав понад мільйон гривень на ЗСУ: відео

Коли управління готувало сюжет, Юрій зібрав 780 тисяч, проте пізніше ця сума перевищила мільйон гривень.

Хлопчик – наймолодший волонтер молодіжної духовно-патріотичної організації "Апостольська Чота", яка діє в Городку.

Саме за посередництвом цієї організації Юрій допомагає українським військовим. Завдяки 8-річному львів'янину на фронт скерували чимало амуніції та автомобілів.

Зверніть увагу! У Львівській ОВА вперше розповідали про маленького волонтера на початку серпня. Тоді йому вдалося зібрати трохи більше ніж 23 тисячі гривень.

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