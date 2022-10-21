Про це повідомив керівник Волонтерського штабу "Українська команда" Артур Палатний, поділившись відповідним відео.

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"Нещодавно "Українська команда" провела збір коштів та завдяки вашій підтримці змогла оперативно передати ударні дрони нашим воїнам – нашим Героям. Результати збору не змусили довго чекати. Перші партії окупантів почали займати свої почесні місця в партері на "концерті у Кобзона", – повідомив Артур Палатний.

Він також показав кадри знищення рашистів та їхньої бронетехніки, надіслані українськими захисниками.

Звернення Артура Палатного до українців: дивіться відео

Як раніше повідомлялося, у відповідь на оголошення Росією мобілізації "Українська команда" відкрила збір коштів на дрони, оснащені системою скидання боєприпасів. Бойові дрони прицільно доставлять окупантам "квитки" на "концерт Кобзона", зазначали у Волонтерському штабі.