Безпілотники доставлятимуть російським військовим "квитки" на концерт Кобзона у вигляді снарядів. Про це повідомляється на сайті волонтерського штабу.
До теми Мобілізація у росії буде зовсім не такою, як її уявляє путін, – опозиційний журналіст
"Наші захисники використовують дрони, оснащені системою скидання боєприпасів. Враховуючи, що росія планує мобілізувати 300 тисяч осіб, ми передбачаємо аншлаг на концерті в улюбленого виконавця росіян Йосіфа Кобзона", – зазначив керівник "Української команди" Артур Палатний.
За словами Палатного, один дрон "може забезпечити "квитками" на концерт Кобзона у вигляді мін та снарядів від 3 до 10 російських військових за один виліт".
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У росії оголосили часткову мобілізацію: коротко про головне
- 21 вересня владімір путін підписав указ про часткову мобілізацію в росії. У документі йдеться, що нібито на службу призиватимуть тільки резервістів та тих, хто має військову спеціальність чи бойовий досвід.
- Міністр оборони росії заявив, що у планах кремля – мобілізація 300 тисяч осіб. Водночас втрати російської армї, як намагався переконати шойгу, невеликі – 5937 осіб.
- Російська держдума внесла поправки до кримінального кодексу щодо злочинів під час мобілізації та воєнного стану.
- Тим часом ЗСУ готові відправляти окупантів на "концерт" Кобзона. Як відомо, цей радянський і російський співак, який підтримував російську агресію проти України, помер в 2018 році.