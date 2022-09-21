Безпілотники доставлятимуть російським військовим "квитки" на концерт Кобзона у вигляді снарядів. Про це повідомляється на сайті волонтерського штабу.

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"Наші захисники використовують дрони, оснащені системою скидання боєприпасів. Враховуючи, що росія планує мобілізувати 300 тисяч осіб, ми передбачаємо аншлаг на концерті в улюбленого виконавця росіян Йосіфа Кобзона", – зазначив керівник "Української команди" Артур Палатний.

За словами Палатного, один дрон "може забезпечити "квитками" на концерт Кобзона у вигляді мін та снарядів від 3 до 10 російських військових за один виліт".

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