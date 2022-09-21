Беспилотники будут доставлять российским военным "билеты" на концерт Кобзона в виде снарядов. Об этом сообщается на сайте волонтерского штаба.

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"Наши защитники используют дроны, оснащенные системой сброса боеприпасов. Учитывая, что россия планирует мобилизовать 300 тысяч человек, мы предполагаем аншлаг на концерте у любимого исполнителя россиян Иосифа Кобзона", – отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

По словам Палатного, один дрон "может обеспечить "билетами" на концерт Кобзона в виде мин и снарядов от 3 до 10 российских военных за один вылет".

Присоединиться к сбору можно по ссылке.

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