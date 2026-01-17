Кадыров опубликовал видео совещания с сыном Адамом на фоне слухов о ДТП: СМИ указали на интересный момент

16 января появилась информация, что младший сын Рамзана Кадырова Адам попал в ДТП и был госпитализирован. На следующий день в телеграм-канале главы Чечни появилось видео совещания, на котором Адам – живой и невредимый.

Однако журналисты российского издания "Важные истории" выяснили, что видео совещания было смонтировано еще до вероятной аварии, передает 24 Канал.

Что не так с видео, на котором совещание с Кадыровым-младшим?

На видео без звука, с наложенной музыкой, Адам Кадыров, занимающий должность секретаря Совета безопасности Чечни, якобы общается с силовиками по подготовке к выборам, а затем получает награду "за укрепление безопасности" оккупированной Запорожской АЭС.

Анализ метаданных показал, что видео смонтировали в Adobe Premiere Pro 15 января – за день до ДТП, в котором, по сообщениям, пострадал Кадыров-младший. Черновик файла назывался "СЫРЫЙ\НАРАДА ДУСТУМ 15.01.2026", где "Дустум" – прозвище Адама.

Напомним, что 16 января не позднее 17:00 Кадыров-младший, находясь за рулем автомобиля своего кортежа, не справился с управлением и попал в ДТП, спровоцировав массовую аварию.