Кадыров опубликовал видео совещания с сыном Адамом на фоне слухов о ДТП: СМИ указали на интересный момент
- 16 января появилась информация о ДТП с Адамом Кадыровым.
- На следующий день на канале главы Чечни опубликовали видео с совещания с Кадыровым-младшим.
- Журналисты выяснили, что видео было смонтированным задним числом.
16 января появилась информация, что младший сын Рамзана Кадырова Адам попал в ДТП и был госпитализирован. На следующий день в телеграм-канале главы Чечни появилось видео совещания, на котором Адам – живой и невредимый.
Однако журналисты российского издания "Важные истории" выяснили, что видео совещания было смонтировано еще до вероятной аварии, передает 24 Канал.
Смотрите также "Все довольны не будут": в Кремле ищут нового главу Чечни, чтобы сдержать возможные волнения
Что не так с видео, на котором совещание с Кадыровым-младшим?
На видео без звука, с наложенной музыкой, Адам Кадыров, занимающий должность секретаря Совета безопасности Чечни, якобы общается с силовиками по подготовке к выборам, а затем получает награду "за укрепление безопасности" оккупированной Запорожской АЭС.
Анализ метаданных показал, что видео смонтировали в Adobe Premiere Pro 15 января – за день до ДТП, в котором, по сообщениям, пострадал Кадыров-младший. Черновик файла назывался "СЫРЫЙ\НАРАДА ДУСТУМ 15.01.2026", где "Дустум" – прозвище Адама.
Напомним, что 16 января не позднее 17:00 Кадыров-младший, находясь за рулем автомобиля своего кортежа, не справился с управлением и попал в ДТП, спровоцировав массовую аварию.
- Его доставили в республиканскую больницу, а впоследствии, в ночь с пятницы на субботу могли транспортировать санитарным бортом МЧС в Москвуи.
- Вслед за бортом МЧС в Москву вылетел Airbus Рамзана Кадырова, который на момент ДТП находился в Дубае.
- О состоянии сына Кадырова точно ничего не известно: одни источники сообщают о тяжелом состоянии, другие – что он пришел в себя и его дальнейшее состояние не вызывает беспокойства у врачей.
- Где сейчас находится Адам Кадыров – официально не сообщают.
- РосСМИ пишут, что Кадырова-младшего разместили в 9-ом хирургическом корпусе Боткинской больницы – это отделение экстренной хирургии.
- По их данным, Кадыров-младший якобы находится в спецчасти корпуса, куда пациентов доставляют только по распоряжению министра здравоохранения или мэрии Москвы.