Адам Кадыров пришел в сознание: СМИ рассказали о его состоянии
- Адам Кадыров, сын главы Чечни, после ДТП пришел в сознание и готовится к перевозке в Москву.
- Другие пострадавшие в аварии также доставлены в республиканскую больницу, но их состояние и количество не уточняются.
После аварии 16 января Адама Кадырова доставили в республиканскую больницу в Грозном. Сын главы Чечни уже пришел в себя и, вероятно, находится в Москве.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Кавказ.Реалии".
В каком состоянии сын Кадырова после ДТП?
Как сообщили источники издания, самолет с 18-летним сыном главы Чечни готовился вылететь в Москву. Туда его доставят после того, как он пострадал в ДТП в Грозном 16 января.
Сообщается, что в республиканскую больницу также доставили других пострадавших в этой аварии. Сейчас количество людей и характер травм не уточняются.
Другой источник отметил СМИ, что Адам Кадыров пришел в себя и находится вместе с медиками в аэропорту Грозного. Кроме того, заверили, что его состояние якобы не вызывает опасения врачей.
Что известно об аварии в Грозном?
Ранее СМИ сообщали, что машина Адама Кадырова двигалась первой в кортеже и на "очень высокой скорости". Сам сын главы Чечни якобы был за рулем той машины.
Предварительно, машина якобы сорвалась с движения на ходу и ударилась в ограждение.
После аварии, самолет Ан-148-100ЕМ как "летающий госпиталь, ", вылетел из Грозного в Москву. Вероятно, на его борту находился сын Кадырова.