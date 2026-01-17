Адам Кадиров прийшов до тями: ЗМІ розповіли про його стан

Після аварії 16 січня Адама Кадирова доставили до республіканської лікарні у Грозному. Син глави Чечні вже прийшов до тями та, ймовірно, перебуває у Москві.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кавказ.Реалії".

Дивіться також Санітарний літак із сином Кадирова приземлився в Москві, слідом прилетів борт глави Чечні, – ЗМІ

В якому стані син Кадирова після ДТП?

Як повідомили джерела видання, літак із 18-річним сином глави Чечні готувався вилетіти до Москви. Туди його доставлять після того, як він постраждав у ДТП у Грозному 16 січня.

Повідомляється, що до республіканської лікарні також доставили інших постраждалих у цій аварії. Наразі кількість людей і характер травм не уточнюються.

Інше джерело зазначило ЗМІ, що Адам Кадиров прийшов до тями та перебуває разом з медиками в аеропорту Грозного. Крім того, запевнили, що його стан нібито не викликає побоювання лікарів.

Що відомо про аварію у Грозному?