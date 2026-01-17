Адам Кадиров прийшов до тями: ЗМІ розповіли про його стан
- Адам Кадиров, син глави Чечні, після ДТП прийшов до тями і готується до перевезення в Москву.
- Інші постраждалі в аварії також доставлені до республіканської лікарні, але їхній стан і кількість не уточнюються.
Після аварії 16 січня Адама Кадирова доставили до республіканської лікарні у Грозному. Син глави Чечні вже прийшов до тями та, ймовірно, перебуває у Москві.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кавказ.Реалії".
Дивіться також Санітарний літак із сином Кадирова приземлився в Москві, слідом прилетів борт глави Чечні, – ЗМІ
В якому стані син Кадирова після ДТП?
Як повідомили джерела видання, літак із 18-річним сином глави Чечні готувався вилетіти до Москви. Туди його доставлять після того, як він постраждав у ДТП у Грозному 16 січня.
Повідомляється, що до республіканської лікарні також доставили інших постраждалих у цій аварії. Наразі кількість людей і характер травм не уточнюються.
Інше джерело зазначило ЗМІ, що Адам Кадиров прийшов до тями та перебуває разом з медиками в аеропорту Грозного. Крім того, запевнили, що його стан нібито не викликає побоювання лікарів.
Що відомо про аварію у Грозному?
Раніше ЗМІ повідомляли, що машина Адама Кадирова рухалася першою в кортежі та на "дуже високій швидкості". Сам син глави Чечні нібито був за кермом тої автівки.
Попередньо, машина нібито зірвалась з руху на ходу і вдарилась в огорожу.
Після аварії, літак Ан-148-100ЕМ як "шпиталь, що літає", вилетів з Грозного до Москви. Ймовірно, на його борту перебував син Кадирова.