Адвокаты заявили, что нацгвардеец Рябчук не собирается убивать себя

Нацгвардеец Артемий Рябчук, устроивший масштабную стрельбу в Днепре, не планирует убивать себя. Он находится в удовлетворительном физиологическом состоянии.

Заявление Рябчука обнародовал его адвокат Денис Гордеев. Нацгвардеец уверяет, что находится в здравом уме и хорошей памяти.

Кстати Днепровскому стрелку Артему Рябчуку запретили принимать передачи в СИЗО от незнакомцев

Заявляю, что я не собирался и не собираюсь лишать себя жизни или причинять себе вред. Я нахожусь в здоровом уме и хорошей памяти. Понимаю характер своих действий и адекватно оцениваю окружающую действительность,

– заявил Рябчук.

Нацгвардеец также прокомментировал возможные мотивы своего поступка. Говорит, что это было "ради жизни тех, кто пострадал от дедовщины, памяти о погибших от этих преступлений, на которых навешали ярлык самоубийц, чтобы такие трагедии не повторялись".

В каком состоянии находится Рябчук

В сети 1 февраля тоже писали о вероятном самоубийстве Артема Рябчука. Однако в Государственном бюро расследований это опровергли

По словам Гордеева, физическое состояние здоровья нацгвардейца – удовлетворительное. Правозащитник также прокомментировал бытовые условия СИЗО. Заверил, что Рябчук "не сидит в холодной яме и не ест хлеб с водой".

Психологическое состояние подзащитного адвокат комментировать не может.

Адвокаты говорят о нарушениях

Гордеев рассказал, что уже подали более 10 заявлений о ряде нарушений в ходе расследования этого дела. Другая защитница стрелка Тамила Ульянова обратила внимание на то, что нацгвардейца начали допрашивать сразу после задержания.

Правозащитники замечают давление во время допроса. По словам Ульяновой, кроме этого есть и другие нарушения.

Стрельба в Днепре: главное

27 января на заводе "Южмаш" в Днепре нацгвардеец Артем Рябчук открыл огонь по людям. Погибли 5 человек, еще 5 получили ранения.

Среди погибших были 4 военнослужащих и работница завода.

Потом Рябчук уехал за город, но в Подгородном решил сдаться полиции.

Через несколько часов после трагедии он попросил прохожую позвонить по телефону правоохранителям и сдался им без сопротивления.

Рябчуку избрали меру пресечения – содержание в СИЗО в течение 2 месяцев. Залог подозреваемый вносить не может.

Впоследствии в сети начали писать, что причиной массового расстрела могла стать травля в воинской части.

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