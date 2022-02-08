Инициативную группу помощи по делу Артемия Рябчука создали 3 февраля. Об этом сообщила ее участница, правозащитница Лада Соколова.

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Хотят предотвратить отравление

В состав группы вошли также адвокаты Денис Гордеев, Тамила Ульянова и правозащитник Дмитрий Павличенко. Защитники запретили Артему Рябчуку принимать любые вещи от неизвестных.

По словам Лады Соколовой, в СИЗО будут передавать только вещи, которые будут приносить адвокаты. Таким образом хотят предотвратить возможное отравление днепровского стрелка.

Справка. Защитники Артема Рябчука способствуют объективному расследованию дела. Они анонсировали проведение пресс-конференции в Днепре 12 февраля.

Правозащитница подчеркнула, что состояние здоровья подзащитного удовлетворительное, морально он тоже старается держаться. Общается с адвокатами и готов к дальнейшим действиям.

В то же время его мама не верит в то, что ее сын мог убить людей. Она временно уехала из своей деревни.

Аферы мошенников

В поддержку военного, который расстрелял 10 человек, начали собирать деньги. Официально пожертвования принимает инициативная группа, которая передает их в помощь Артему Рябчуку.

Однако нашлись и мошенники, которые решили подзаработать на актуальной теме. Таких лиц активисты стараются оперативно вычислить и останавливать противоправную деятельность.

Стрельба в Днепре на "Южмаше": коротко

Утром 27 января на заводе "Южмаш" в Днепре нацгвардеец Артем Рябчук открыл огонь по людям. Погибли 5 человек, еще 5 получили серьезные ранения.

Среди погибших были 4 военнослужащих и работница завода, гражданская.

После стрельбы в Днепре Рябчук поймал попутку и поехал на окраину города, но в Подгородном якобы решил сдаться полиции.

Через несколько часов после трагедии он попросил прохожую позвонить правоохранителям и сдался им без сопротивления.

Суд постановил держать Артема Рябчука в СИЗО 2 месяца.

Впоследствии в сети начали распространять информацию о том, что причиной массового расстрела могла стать травля в воинской части.

В Нацгвардии сообщили, что выплатят по 1,8 миллиона гривен семьям убитых, а также денежную помощь раненым.

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