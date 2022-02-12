Не збирається вкорочувати собі віку, – адвокати оприлюднили заяву нацгвардійця Рябчука

Нацгвардієць Артемій Рябчук, який влаштував масштабну стрілянину в Дніпрі, не планує вкорочувати собі віку. Він перебуває у задовільному фізіологічному стані.

Заяву Рябчука оприлюднив його адвокат Денис Гордєєв. Нацгвардієць запевняє, що перебуває здоровому глузді та добрій пам'яті.

До речі Дніпровському стрільцю Артему Рябчуку заборонили приймати передачі в СІЗО від незнайомців

Заявляю, що я не збирався і не збираюся позбавляти себе життя або вчиняти собі будь-яку шкоду. Я перебуваю у здоровому умі та добрій пам'яті. Розумію характер своїх дій та адекватно оцінюю навколишню дійсність,

– заявив Рябчук.

Нацгвардієць також прокоментував ймовірні мотиви свого вчинку. Каже, що це було "заради життя тих, хто постраждав від дідівщини, пам'яті про тих, хто загинув від цих злочинів, на кого навіщували ярлик самогубця, щоб такі трагедії не повторювалися".

У якому стані перебуває Рябчук

У мережі 1 лютого теж писали про ймовірне самогубство Артема Рябчука. Однак у Державному бюро розслідувань це спростували.

За словами Гордєєва, фізичний стан здоров'я нацгвардійця – задовільний. Правозахисник також прокоментував побутові умови СІЗО. Запевнив, що Рябчук "не сидить в холодній ямі та не їсть хліб із водою".

Психологічний стан підзахисного адвокат коментувати не може.

Адвокати кажуть про порушення

Гордєєв розповів, що вже подали понад 10 заяв про низку порушень під час розслідування цієї справи. Інша захисниця стрілка Таміла Ульянова звернула увагу, що нацгвардійця почали допитувати одразу після затримання.

Правозахисники вбачають тиск під час допиту. За словами Ульянової, крім цього, є й інші порушення.

Стрілянина у Дніпрі: головне

27 січня на заводі "Південмаш" в Дніпрі нацгвардієць Артем Рябчук відкрив вогонь по людях. Загинуло 5 осіб, ще 5 зазнали поранень.

Серед загиблих були 4 військовослужбовців та працівниця заводу.

Потім Рябчук виїхав за місто, але в Підгородному вирішив здатися поліції.

За кілька годин після трагедії він попросив перехожу зателефонувати правоохоронцям і здався їм без спротиву.

Рябчуку обрали запобіжний захід – тримання в СІЗО протягом 2 місяців. Заставу підозрюваний вносити не може.

Згодом у мережі стали писати, що причиною масового розстрілу могло стати цькування у військовій частині.

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