Зловмисника затримали о 9:30 на вулиці Крайній у Підгородному, в передмісті Дніпра. Про озброєного порушника повідомили місцеві мешканці.

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Затримання стрільця в Дніпрі

На кожен виклик від жителів Дніпропетровської області виїжджали правоохоронці. Під час відпрацювання одного з них, виявили зловмисника.



Про місце перебування стрільця повідомили місцеві жителі / Фото Нацполіції

27 січня зранку військовослужбовець розстріляв 10 людей. П’ятеро з них загинули на місці, ще стільки ж отримали поранення.



Зранку 27 січня військовий розстріляв 10 людей / Фото Нацполіції

До затримання долучилися патрульні, оперативники, слідчі, бійці з КОРДу та працівники відділу аеропідтримки і співробітники Державного бюро розслідувань.

Стрілець здався сам

За словами заступника директора територіального управління ДБР у Полтаві Володимира Шила, військовий нацгвардії, який розстріляв людей, нібито сам здався правоохоронцям. Він попросив перехожу зателефонувати в поліцію.

При ньому був автомат. Невдовзі в селище біля Дніпра виїхали силовики, які й затримали зловмисника.

Видання "Сегодня" з посиланням на речницю патрульної поліції Дніпра Людмили Копиленко повідомили, що порушник йшов вулицею. Його здалеку помітили правоохоронці, після чого він здався без спротиву.

Відомо, що 20-річний військовий родом з Одещини. Розпочав службу в жовтні 2021 року.

Чому він вирішив відкрити вогонь, наразі невідомо. За вчинене, йому загрожує довічне ув'язнення.

Стан затриманого

За інформацією телеграм-каналу PavlovskyNews, правопорушник раніше не мав проблем з психікою. Спікер Нацгвардії Руслан Музичук заявив, що він регулярно спілкувався з психологом, його характеризували як позитивну людину.



Правопорушник раніше не мав проблем із психікою / Скриншот із відео

Відомо, що військовий раптово вирішив розстріляти людей о 3:40 27 січня. Одразу після цього він втік з місця події та автостопом вирушив від "Південмашу".

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Розстріл людей у Дніпрі

Трагедія сталася вночі на території заводу "Південмаш". На місці загинули 4 нацгвардійців та працівниця підприємства.

Дніпропетровські правоохоронці негайно розпочали операцію "Сирена". За кілька годин зловмисника вдалося затримати на околиці обласного центру.

Працівники Державного бюро розслідувань уже відкрили кримінальну справу за фактом масового вбивства.

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