Под ударом мог быть аэродром "Ермолино": Калужская область празднует День Независимости взрывами
- В Калужской области России прогремела серия взрывов, в частности возле военного аэродрома "Ермолино".
- Аэродром "Ермолино" расположен в 95 километрах от Москвы, возле Балабаново, а еще Обнинска.
В Калужской области России сообщили о серии громких взрывов. По предварительной информации, громко было, в частности, возле военного аэродрома "Ермолино", расположенного в Боровском районе.
Незадолго до этого сообщали об угрозе для соответствующего региона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Что известно о взрывах в Калужской области?
Российские мониторинговые каналы ориентировочно в 21:50 сообщили о движении больших групп БПЛА, которые летели через Брянскую область России. Согласно обнародованной информации, они направлялись в сторону Калужской и Смоленской областей.
Около 22:08 местные начали писать в сети, о серии взрывов, которые слышали в воздушном пространстве региона. В частности, именно они сообщили о взрывах, которые слышали возле военного аэродрома "Ермолино", расположенного на границе региона.
Отметим, что аэродром расположен в 95 километрах к юго-западу от Москвы. Во времена СССР он был военной базой. Ближайшие крупные населенные пункты – Балабаново, Обнинск и чуть дальше Малоярославец.
Российские СМИ также приводят заявление губернатора Владислава Шапши, согласно которому, течение субботы, 23 августа, над территориями не менее 8 районов области силы противовоздушной обороны якобы сбили 10 беспилотников.
За прошедшие сутки в России тоже было неспокойно
В ночь на субботу, 23 августа, серия взрывов прогремела в России. В частности, неспокойно было в Краснодарском крае. Громко было в городе Абинск, а также поселках Ильский и Афипский. Местные тогда насчитали около 10 взрывов.
Также под ударом той ночью оказалась Волгоградская область. Местный губернатор заявлял о массированной атаке на регион. По его словам, в результате взрывов "горела трава" и якобы пострадали люди. Работала ПВО.
Также в ночь на 21 августа украинские дроны атаковали Новошахтинский НПЗ, который поставляет важные виды топлива, в Ростовской области. Впрочем, по состоянию на 23 августа объект до сих пор горел, огонь перекинулся на новый резервуар.