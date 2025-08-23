В Калужской области России сообщили о серии громких взрывов. По предварительной информации, громко было, в частности, возле военного аэродрома "Ермолино", расположенного в Боровском районе.

Незадолго до этого сообщали об угрозе для соответствующего региона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Что известно о взрывах в Калужской области?

Российские мониторинговые каналы ориентировочно в 21:50 сообщили о движении больших групп БПЛА, которые летели через Брянскую область России. Согласно обнародованной информации, они направлялись в сторону Калужской и Смоленской областей.

Около 22:08 местные начали писать в сети, о серии взрывов, которые слышали в воздушном пространстве региона. В частности, именно они сообщили о взрывах, которые слышали возле военного аэродрома "Ермолино", расположенного на границе региона.

Отметим, что аэродром расположен в 95 километрах к юго-западу от Москвы. Во времена СССР он был военной базой. Ближайшие крупные населенные пункты – Балабаново, Обнинск и чуть дальше Малоярославец.

Российские СМИ также приводят заявление губернатора Владислава Шапши, согласно которому, течение субботы, 23 августа, над территориями не менее 8 районов области силы противовоздушной обороны якобы сбили 10 беспилотников.

