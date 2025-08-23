Під ударом міг бути аеродром "Єрмоліно": Калузька область святкує День Незалежності вибухами
- У Калузькій області Росії пролунала серія вибухів, зокрема біля військового аеродрому "Єрмоліно".
- Аеродром "Єрмоліно" розташований за 95 кілометрів від Москви, біля Балабаново, а ще Обнінська.
У Калузькій області Росії повідомили про серію гучних вибухів. За попередньою інформацією, гучно було, зокрема, біля військового аеродрому "Єрмоліно", розташованого у Боровському районі.
Незадовго до цього повідомляли про загрозу для відповідного регіону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Що відомо про вибухи у Калузькій області?
Російські моніторингові канали орієнтовно о 21:50 повідомили про рух великих груп БпЛА, які летіли через Брянську область Росії. Згідно з оприлюдненою інформацією, вони прямували у бік Калузької та Смоленської областей.
Близько 22:08 місцеві почали писати у мережі, про серію вибухів, які чули у повітряному просторі регіону. Зокрема, саме вони повідомили про вибухи, які чули біля військового аеродрому "Єрмоліно", розташованого на межі регіону.
Зазначимо, що аеродром розташований за 95 кілометрів на південний захід від Москви. У часи СРСР він був військовою базою. Найближчі великі населені пункти – Балабаново, Обнінськ і трохи далі Малоярославець.
Російські ЗМІ також наводять заяву губернатора Владислава Шапші, згідно з якою, протягом суботи, 23 серпня, над територіями щонайменше 8 районів області сили протиповітряної оборони нібито збили 10 безпілотників.
Минулої доби у Росії теж було неспокійно
У ніч на суботу, 23 серпня, серія вибухів пролунала в Росії. Зокрема, неспокійно було в Краснодарському краї. Гучно було у місті Абінськ, а також селищах Ільський і Афіпський. Місцеві тоді нарахували близько 10 вибухів.
Також під ударом тієї ночі опинилася Волгоградська область. Місцевий губернатор заявляв про масовану атаку на регіон. За його словами, внаслідок вибухів "горіла трава" та нібито постраждали люди. Працювала ППО.
Також ніч на 21 серпня українські дрони атакували Новошахтинський НПЗ, який постачає важливі види палива, у Ростовській області. Утім, станом на 23 серпня об'єкт досі горів, вогонь перекинувся на новий резервуар.