Российские оккупанты расширяют аэродром "Энгельс-2" в Саратовской области. Враг намерен усилить там ПВО, чтобы туда ничего не прилетало, и размещать больше самолетов.

В частности, ранее там находились Ту-95 и Ту-160, а сейчас там будут базироваться Су-34, Су-35. Это в эфире 24 Канала отметил авиационный эксперт Константин Криволап.

Какие намерения у россиян?

Константин Криволап отметил, что у россиян уже практически нет самолетов Ту-95 или Ту-160, которые могут размещать на аэродроме "Энгельс-2". После украинской операции "Паутина" количество самолетов там существенно уменьшилось.

Значительное количество расположено на базе "Украинка" на Дальнем Востоке, но летать туда-сюда достаточно сложно. Поэтому захватчики пришли к выводу, что надо как можно сильнее усилить аэродром "Энгельс" средствами ПВО и держать там самолеты. В частности, там хотят создать еще 12 парковочных мест.

Если раньше это был аэродром исключительно стратегической авиации, там находились Ту-95 и Ту-160, то сейчас там будут базироваться Су-34, которые там располагались и до этого, Су-35. Потому что они хотят сделать мощную авиабазу, защищенную средствами ПВО и самими истребителями для того, чтобы туда ничего не прилетало,

– объяснил авиационный эксперт.

Аэродром "Энгельс-2" расширяют: что известно?