Россияне увеличивают аэродром "Энгельс-2": авиаэксперт объяснил, что планирует враг
- Россия расширяет аэродром "Энгельс-2", усиливает ПВО, хочет создать еще 12 парковочных мест, чтобы разместить больше самолетов, в частности, Су-34 и Су-35.
- После украинской операции "Паутина" количество самолетов Ту-95 и Ту-160 на аэродроме существенно уменьшилось.
Российские оккупанты расширяют аэродром "Энгельс-2" в Саратовской области. Враг намерен усилить там ПВО, чтобы туда ничего не прилетало, и размещать больше самолетов.
В частности, ранее там находились Ту-95 и Ту-160, а сейчас там будут базироваться Су-34, Су-35. Это в эфире 24 Канала отметил авиационный эксперт Константин Криволап.
К теме Уже заливают бетон: спутниковые фото, как расширяют аэродром "Энгельс-2"
Какие намерения у россиян?
Константин Криволап отметил, что у россиян уже практически нет самолетов Ту-95 или Ту-160, которые могут размещать на аэродроме "Энгельс-2". После украинской операции "Паутина" количество самолетов там существенно уменьшилось.
Значительное количество расположено на базе "Украинка" на Дальнем Востоке, но летать туда-сюда достаточно сложно. Поэтому захватчики пришли к выводу, что надо как можно сильнее усилить аэродром "Энгельс" средствами ПВО и держать там самолеты. В частности, там хотят создать еще 12 парковочных мест.
Если раньше это был аэродром исключительно стратегической авиации, там находились Ту-95 и Ту-160, то сейчас там будут базироваться Су-34, которые там располагались и до этого, Су-35. Потому что они хотят сделать мощную авиабазу, защищенную средствами ПВО и самими истребителями для того, чтобы туда ничего не прилетало,
– объяснил авиационный эксперт.
Аэродром "Энгельс-2" расширяют: что известно?
Появились спутниковые снимки, которые свидетельствуют, что Россия расширяет свои аэродромы. В частности, говорится о "Энгельс-2" в Саратовской области.
Зафиксировали разметку, которая указывает на намерение создать на этом участке 12 парковочных мест. Есть предположение, что дополнительные "паркоместа" могут быть предназначены для стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160, а также для фронтовых бомбардировщиков Су-34 и многоцелевых истребителей Су-35.
Напомним, что в июне мониторинговые ресурсы фиксировали активность на аэродроме "Энгельс-2". Транспортные Ил-76 доставляли на авиабазу неизвестный груз.