Росіяни збільшують аеродром "Енгельс-2": авіаексперт пояснив, що планує ворог
- Росія розширює аеродром "Енгельс-2", посилює ППО, хоче створити ще 12 паркувальних місць, щоб розмістити більше літаків, зокрема, Су-34 і Су-35.
- Після української операції "Павутина" кількість літаків Ту-95 і Ту-160 на аеродромі суттєво зменшилась.
Російські окупанти розширюють аеродром "Енгельс-2" у Саратовській області. Ворог має наміри посилити там ППО, щоб туди нічого не прилітало, та розташовувати більше літаків.
Зокрема, раніше там перебували Ту-95 і Ту-160, а зараз там будуть базуватися Су-34, Су-35. Це в ефірі 24 Каналу зауважив авіаційний експерт Костянтин Криволап.
До теми Уже заливають бетон: супутникові фото, як розширюють аеродром "Енгельс-2"
Які наміри у росіян?
Костянтин Криволап зазначив, що у росіян вже практично немає літаків Ту-95 або Ту-160, які можуть розташовувати на аеродромі "Енгельс-2". Після української операції "Павутина" кількість літаків там суттєво зменшилась.
Значна кількість розташована на базі "Українка" на Далекому Сході, але літати туди-сюди досить складно. Тому загарбники прийшли до висновку, що треба якомога сильніше посилити аеродром "Енгельс" засобами ППО і тримати там літаки. Зокрема, там хочуть створити ще 12 паркувальних місць.
Якщо раніше це був аеродром виключно стратегічної авіації, там перебували Ту-95 і Ту-160, то зараз там будуть базуватися Су-34, які там розташовувалися і до цього, Су-35. Тому що вони хочуть зробити потужну авіабазу, захищену засобами ППО і самими винищувачами для того, щоб туди нічого не прилітало,
– пояснив авіаційний експерт.
Аеродром "Енгельс-2" розширюють: що відомо?
З'явилися супутникові знімки, які свідчать, що Росія розширює свої аеродроми. Зокрема, мовиться про "Енгельс-2" у Саратовській області.
Зафіксували розмітку, яка вказує на намір створити на цій ділянці 12 паркувальних місць. Є припущення, що додаткові "паркомісця" можуть бути призначені для стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту‑95МС і Ту‑160, а також для фронтових бомбардувальників Су‑34 і багатоцільових винищувачів Су‑35.
Нагадаємо, що у червні моніторингові ресурси фіксували активність на аеродромі "Енгельс-2". Транспортні Іл-76 доставляли на авіабазу невідомий вантаж.