Про це пише 24 Канал з посиланням на моніторинговий канал Tracking.

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Що відбувається на аеродромі "Енгельс-2"

Моніторинговий канал повідомляє про 12-й Іл-76, який прилітає на "Енгельс-2".

Там вказали, що транспортні Іл-76 доставляють на авіабазу невідомий вантаж, який також можна побачити на супутниковому знімку за 2 червня станом на 14:48.

Вже о 16:50 борт покинув авіабазу східним курсом.

"Якщо коротко описати рейси то: відбувається посадка Іл-76 – розвантаження – покидає авіабазу. По часі це до 3 годин", – розповіли в моніторинговому пабліку.



Ситуація на авіабазі "Енгельс-2" / Фото з телеграм-каналу Tracking

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Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України провела безпрецедентну та унікальну спецоперацію з одночасного ураження 4 військових аеродромів у тилу Росії, де дислокується ворожа авіація.

Унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.