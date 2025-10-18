Зокрема, раніше там перебували Ту-95 і Ту-160, а зараз там будуть базуватися Су-34, Су-35. Це в ефірі 24 Каналу зауважив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

До теми Уже заливають бетон: супутникові фото, як розширюють аеродром "Енгельс-2"

Які наміри у росіян?

Костянтин Криволап зазначив, що у росіян вже практично немає літаків Ту-95 або Ту-160, які можуть розташовувати на аеродромі "Енгельс-2". Після української операції "Павутина" кількість літаків там суттєво зменшилась.

Значна кількість розташована на базі "Українка" на Далекому Сході, але літати туди-сюди досить складно. Тому загарбники прийшли до висновку, що треба якомога сильніше посилити аеродром "Енгельс" засобами ППО і тримати там літаки. Зокрема, там хочуть створити ще 12 паркувальних місць.

Якщо раніше це був аеродром виключно стратегічної авіації, там перебували Ту-95 і Ту-160, то зараз там будуть базуватися Су-34, які там розташовувалися і до цього, Су-35. Тому що вони хочуть зробити потужну авіабазу, захищену засобами ППО і самими винищувачами для того, щоб туди нічого не прилітало,

– пояснив авіаційний експерт.

Аеродром "Енгельс-2" розширюють: що відомо?