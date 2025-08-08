На фронте с 2014 года: в бою за Украину погиб пограничник из Одесской области Александр Бурьянов
- Пограничник из Одесской области Александр Бурьянов погиб 2 августа на Донецком направлении во время выполнения боевого задания.
- Александр Бурьянов служил в Государственной пограничной службе Украины с 2014 года и защищал границы страны.
Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей. В Донецкой области в бою погиб пограничник из Одесской области Александр Бурьянов.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Болградскую районную государственную администрацию.
Что известно об Александре Бурьянове?
Мастер-сержант Государственной пограничной службы Александр Бурьянов родился в 1982 году, и почти всю свою жизнь посвятил служению Родине.
Александр свою жизнь посвятил военной службе и защищал границы нашего государства, участвовал в отпоре вооруженной агрессии с 2014 года,
– говорится в сообщении.
Александр Бурьянов / Фото Болградской РГА
Он защищал родную землю до последнего вздоха и погиб 2 августа на Донецком направлении во время выполнения боевого задания.
"Безутешными остались мать, жена и двое детей... Болградская районная государственная (военная) администрация в это горькое время, выражает искренние слова соболезнования семье, родным, близким, друзьям и собратьям погибшего Героя! Вечная Память и Шана тебе, Герою!", – написали в Болградской РГА.
