На фронті з 2014 року: у бою за Україну загинув прикордонник з Одещини Олександр Бур'янов
- Прикордонник з Одещини Олександр Бур’янов загинув 2 серпня на Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання.
- Олександр Бур’янов служив у Державній прикордонній службі України з 2014 року та захищав кордони країни.
Україна продовжує втрачати своїх кращих синів та дочок. На Донеччині у бою загинув прикордонник з Одещини Олександр Бур’янов.
Що відомо про Олександра Бур'янова?
Майстер-сержант Державної прикордонної служби Олександр Бур’янов народився у 1982 році, та майже все своє життя присвятив служінню Батьківщині.
Олександр своє життя присвятив військовій службі й захищав кордони нашої держави, брав участь у відсічі збройної агресії з 2014 року,
– йдеться в повідомленні.
Він обороняв рідну землю до останнього подиху та загинув 2 серпня на Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання.
"Невтішними залишились мати, дружина та двоє дітей... Болградська районна державна (військова) адміністрація у цей гіркий час, висловлює щирі слова співчуття сім’ї, рідним, близьким, друзям та побратимам загиблого Героя! Вічна Пам’ять та Шана тобі, Герою!", – написали у Болградській РДА.
