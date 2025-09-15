Обмануть полиграф может любой, – директор БЭБ рассказал, как проходил "детектор лжи"
- Александр Цивинский назначен главой Бюро экономической безопасности после прохождения полиграфа и других проверок.
- Цивинский добровольно прошел полиграф, а вопросы касались его взаимодействия с Россией и возможного российского гражданства у его отца.
После прохождения конкурса, должность главы Бюро экономической безопасности занял Александр Цивинский. Премьер Юлия Свириденко заявила, что к его кандидатуре нет предостережений после решения конкурсной комиссии, надлежащих проверок и прохождения полиграфа.
Директор БЭБ Александр Цивинский рассказал в эфире 24 Канала, что проверка на полиграфе проходила с соблюдением всех условий. Решение пройти полиграф было добровольным.
Как происходила проверка?
Александр Цивинский отметил, что сам является полиграфологом и хорошо понимает, как все должно быть. Он ответил на ряд вопросов, которые касались взаимодействия с Россией.
Обмануть полиграф может любой человек. Здесь вопрос в том, чтобы не полиграф обмануть, а специалиста. Очень большое значение имеет соблюдение всех правил. Если они все выполняются, есть качественное оборудование и квалифицированный специалист, то это практически невозможно,
– сказал директор БЭБ.
Он добавил, что в его случае был профессиональный специалист, который учился у лучших учителей, в частности иностранных – в наиболее авторитетной американской ассоциации полиграфологов (APA). Сама проверка полностью соответствовала всем требованиям и что важно – были применены валидные методики. То есть те методики, которым можно доверять.
"Вопросы на полиграфе касались страны-агрессора, моего взаимодействия с ней и наличия информации о потенциальном гражданстве страны-агрессора моего отца", – добавил Цивинский.
По его словам, состоянию на данный момент нет ни одного документа, который бы подтверждал то, что отец Александра Цивинского действительно является гражданином России. Вся информация 30 – 20-летней давности. Других сведений ни у кого нет.
Но я принял решение добровольно пройти эту проверку. Прошел. Все вопросы, которые потенциально где-то у кого-то могли быть по этому, сняты. Теперь я работаю в должности,
– отметил Александр Цивинский.
Стоит заметить, что процедурой все дополнительные проверки не были предусмотрены.
Что известно о назначении Цивинского на должность?
- В конце июня Александр Цивинский выиграл конкурс на должность директора БЭБ. Его кандидатуру поддержали все члены комиссии. До этого он работал в НАБУ, был известен разоблачением незаконной схемы в земельной сфере.
- Впоследствии стало известно, что члены комиссии получили сообщение от СБУ, в котором говорилось, что родственники Цивинского якобы живут в России. Кабмин отказался поддерживать его кандидатуру. Зато комиссия по избранию директора БЭБ не хотела рассматривать других кандидатов. Там отметили, что Цивинский прошел все проверки.
- В начале августа правительство все-таки назначило Цивинского на должность после прохождения полиграфа и других проверок. От него ожидают борьбы с теневыми схемами, налаживания доверия между бизнесом и государством.