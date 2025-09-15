Після проходження конкурсу, посаду голови Бюро економічної безпеки зайняв Олександр Цивінський. Прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що до його кандидатури немає застережень після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа.

Директор БЕБ Олександр Цивінський розповів в ефірі 24 Каналу, що перевірка на поліграфі відбувалася з дотриманням всіх умов. Рішення пройти поліграф було добровільним.

Як відбувалася перевірка?

Олександр Цивінський зауважив, що сам є поліграфологом і добре розуміє, як все має бути. Він відповів на низку питань, які стосувалися взаємодії з Росією.

Обдурити поліграф може будь-яка людина. Тут питання в тому, щоб не поліграф обдурити, а спеціаліста. Дуже велике значення має дотримання всіх правил. Якщо вони всі виконуються, є якісне обладнання та кваліфікований спеціаліст, то це практично неможливо,

– сказав директор БЕБ.

Він додав, що у його випадку був фаховий спеціаліст, який навчався у кращих вчителів, зокрема іноземних – у найбільш авторитетній американській асоціації поліграфологів (APA). Сама перевірка повністю відповідала всім вимогам і що важливо – були застосовані валідні методики. Тобто ті методики, яким можна довіряти.

"Питання на поліграфі стосувалися країни-агресорки, моєї взаємодії з нею та наявності інформації про потенційне громадянство країни-агресорки мого батька", – додав Цивінський.

За його словами, станом на цей момент немає жодного документа, який би підтверджував те, що батько Олександра Цивінського дійсно є громадянином Росії. Вся інформація 30 – 20-річної давнини. Інших відомостей ні в кого немає.

Але я ухвалив рішення добровільно пройти цю перевірку. Пройшов. Усі питання, які потенційно десь у когось могли бути щодо цього, зняті. Тепер я працюю на посаді,

– наголосив Олександр Цивінський.

Варто зауважити, що процедурою всі додаткові перевірки не були передбачені.

Що відомо про призначення Цивінського на посаду?