На фронте погиб военный и правозащитник Александр Гатиятуллин
- Александр Гатиятуллин, военный и правозащитник, погиб на фронте 16 сентября, защищая Украину.
- Он был основателем ОО "Украина без пыток" и награжден несколькими наградами.
Война продолжает забирать жизни украинцев. 16 сентября на фронте погиб военнослужащий, правозащитник и основатель ОО "Украина без пыток" Александр Гатиятуллин.
+Мужчина защищал Украину с 2022 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОО "Украина без пыток".
Что известно об Александре Гатиятуллине?
До начала полномасштабного вторжения Александр Гатиятуллин активно боролся против применения пыток и жестокого обращения в местах несвободы, длительное время был представителем уполномоченного ВРУ по правам человека в местах несвободы и монитором Национального превентивного механизма.
Всю свою жизнь мужчина посвятил защите прав человека, борьбе за достоинство и свободу.
Он стоял у истоков создания нашей организации, был одним из тех, кто своим примером доказывал: изменения возможны, если за них бороться искренне и настойчиво. Александр был человеком особого света,
– говорят в общественной организации.
На войне погиб Александр Гатиятуллин / Фото из соцсетей погибшего
Там добавляют, что его жизнь всегда была связана с заботой о других. Он умел видеть боль там, где ее пытались скрыть, и находить слова поддержки тогда, когда они были наиболее нужны. Искренность, откровенность и умение слушать делали его тем, к кому всегда можно было обратиться.
В марте 2022 года Александр присоединился к рядам защитников. Военный прошел путь от солдата до старшего сержанта, стал командиром пожарного взвода и боевым медиком.
Гатиятуллин защищал Украину на Донецком и Сумском направлениях. Был награжден памятным знаком 43 Отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила, нагрудным знаком "Ветеран войны", медалью "Крест доблести" Министерства обороны Украины.
16 сентября 2025 защищая независимость и территориальную целостность Украины, во время выполнения боевого задания Александр погиб. У него осталась жена и две дочери.
Потери Украины в войне: похожие случаи
На фронте 21 июля 2024 года во время выполнения боевого задания в районе Торецка Донецкой области погиб Андрей Павлюк из Киевской области. До службы мужчина работал на заводе "Антонов" и восстанавливал "Мрию". Прощание с ним состоится 19 сентября.
8 сентября на фронте также погиб военный из Ренийской общины Измаильского района Владимир Жандаров. Жизнь мужчины оборвалась во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Грузское Покровского района Донецкой области.