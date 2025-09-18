Війна продовжує забирати життя українців. 16 вересня на фронті загинув військовослужбовець, правозахисник та засновник ГО "Україна без тортур" Олександр Гатіятуллін.

Чоловік боронив Україну з 2022 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГО "Україна без тортур".

Дивіться також На Донеччині попрощались із загиблими під час бойового завдання на передовій поліцейськими

Що відомо про Олександра Гатіятулліна?

До початку повномасштабного вторгнення Олександр Гатіятуллін активно боровся проти застосування тортур і жорстокого поводження у місцях несвободи, тривалий час був представником уповноваженого ВРУ з прав людини в місцях несвободи та монітором Національного превентивного механізму.

Усе своє життя чоловік присвятив захисту прав людини, боротьбі за гідність і свободу.

Він стояв біля витоків створення нашої організації, був одним із тих, хто своїм прикладом доводив: зміни можливі, якщо за них боротися щиро й наполегливо. Олександр був людиною особливого світла,

– кажуть в громадській організації.

На війні загинув Олександр Гатіятуллін / Фото з соцмереж загиблого

Там додають, що його життя завжди було пов’язане з турботою про інших. Він умів бачити біль там, де його намагалися приховати, і знаходити слова підтримки тоді, коли вони були найбільш потрібні. Щирість, відвертість і вміння слухати робили його тим, до кого завжди можна було звернутися.

У березні 2022 року Олександр долучився до лав захисників. Військовий пройшов шлях від солдата до старшого сержанта, став командиром пожежного взводу та бойовим медиком.

Гатіятуллін боронив Україну на Донецькому та Сумському напрямках. Був нагороджений пам’ятним знаком 43 Окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила, нагрудним знаком "Ветеран війни", медаллю "Хрест доблесті" Міністерства оборони України.

16 вересня 2025 року захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, під час виконання бойового завдання Олександр загинув. У нього залишилася дружина та дві доньки.

Втрати України у війні: схожі випадки