Остались жена и дочь: на войне погиб боец штурмового полка "Цунами"
- 42-летний капитан полиции Александр Крамаренко погиб 4 ноября из-за вражеского обстрела на Константиновском направлении.
- Он служил в ВСУ почти 8 лет, участвовал в миротворческих миссиях, а также имел многочисленные награды и был опытным воином.
На войне оборвалась жизнь 42-летнего капитана полиции, бойца штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Ярость" Александр Крамаренко. У него остались жена, 19-летняя дочь и родители.
Почти 8 лет он нес службу в ВСУ и участвовал в миротворческих миссиях в Ираке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Смотрите также За Украину погибла 26-летняя боевой медик "Афина"
Что известно об Александре?
По данным полиции, жизнь 42-летнего капитана полиции трагически оборвалась 4 ноября в результате вражеского обстрела на Константиновском направлении. Его провели в последний путь в родном селе на Закарпатье 22 ноября.
Свою службу в органах внутренних дел начал в 2009 году. Более 12 лет был спецназовцем. С февраля 2024 года он продолжил службу на передовой в составе штурмового полка в должности командира взвода.
Александр участвовал в боях за Волчанск и удерживал позиции на Покровском направлении. Также оборонял Торецк, где в сентябре 2024 года получил тяжелое ранение, но после реабилитации вернулся к службе.
Мы с ним прошли длительный путь еще с Ровенской области. Саша был ответственным, профессиональным и опытным воином: владел всеми видами оружия и мог управлять любым транспортом. Всегда на позитиве,
– рассказывает Алексей Чича, который в свое время был его командиром роты.
За службу Александр Крамаренко получил ряд государственных и ведомственных наград, в частности "За оборону Украины", отличие МВД "За отличие в службе", а также нагрудный знак Главнокомандующего "Серебряный крест".
Также, по словам Алексея Чичи, мужчина постоянно вспоминал свою 19-летнюю дочь Алину и всегда гордился ею, ведь девушка выбрала путь отца и по состоянию на сейчас учится в военном университете.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра. Вечная память!
Кого еще потеряла Украина в войне?
Во время боев в Курской области погиб 33-летний воин из Прикарпатья Дмитрий Угрин. С января 2025 года военный считался пропавшим без вести. Военный служил в составе 225 отдельного штурмового полка.
Также в районе Покровска во время выполнения задания погибла боевой медик Марина Воронцова. Она присоединилась к сопротивлению российской агрессии еще в 2014 году и была известна под позывным "Лагерта".
Ранее на войне погиб Руслан Муляр из Житомирской области. В этом году он вступил в ряды ВСУ, и уже 30 октября 2025 года, к сожалению, погиб во время выполнения задания возле населенного пункта Родинское.