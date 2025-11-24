Остались жена и дочь: на войне погиб боец штурмового полка "Цунами"

На войне оборвалась жизнь 42-летнего капитана полиции, бойца штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Ярость" Александр Крамаренко. У него остались жена, 19-летняя дочь и родители.

Почти 8 лет он нес службу в ВСУ и участвовал в миротворческих миссиях в Ираке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Смотрите также За Украину погибла 26-летняя боевой медик "Афина"

Что известно об Александре?

По данным полиции, жизнь 42-летнего капитана полиции трагически оборвалась 4 ноября в результате вражеского обстрела на Константиновском направлении. Его провели в последний путь в родном селе на Закарпатье 22 ноября.

Свою службу в органах внутренних дел начал в 2009 году. Более 12 лет был спецназовцем. С февраля 2024 года он продолжил службу на передовой в составе штурмового полка в должности командира взвода.

Александр участвовал в боях за Волчанск и удерживал позиции на Покровском направлении. Также оборонял Торецк, где в сентябре 2024 года получил тяжелое ранение, но после реабилитации вернулся к службе.

Мы с ним прошли длительный путь еще с Ровенской области. Саша был ответственным, профессиональным и опытным воином: владел всеми видами оружия и мог управлять любым транспортом. Всегда на позитиве,

– рассказывает Алексей Чича, который в свое время был его командиром роты.

За службу Александр Крамаренко получил ряд государственных и ведомственных наград, в частности "За оборону Украины", отличие МВД "За отличие в службе", а также нагрудный знак Главнокомандующего "Серебряный крест".

Также, по словам Алексея Чичи, мужчина постоянно вспоминал свою 19-летнюю дочь Алину и всегда гордился ею, ведь девушка выбрала путь отца и по состоянию на сейчас учится в военном университете.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра. Вечная память!

Кого еще потеряла Украина в войне?