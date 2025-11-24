Залишилися дружина та донечка: на війні загинув боєць штурмового полку "Цунамі"

На війні обірвалося життя 42-річного капітана поліції, бійця штурмового полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" Олександр Крамаренко. У нього залишилися дружина, 19-річна донька та батьки.

Майже 8 років він ніс службу у ЗСУ та брав участь у миротворчих місіях в Іраку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

Що відомо про Олександра?

За даними поліції, життя 42-річного капітана поліції трагічно обірвалося 4 листопада внаслідок ворожого обстрілу на Костянтинівському напрямку. Його провели в останню путь у рідному селі на Закарпатті 22 листопада.

Свою службу в органах внутрішніх справ розпочав у 2009 році. Понад 12 років був спецпризначенцем. З лютого 2024 року він продовжив службу на передовій у складі штурмового полку на посаді командира взводу.

Олександр брав участь у боях за Вовчанськ і утримував позиції на Покровському напрямку. Також обороняв Торецьк, де у вересні 2024 року зазнав тяжкого поранення, але після реабілітації повернувся до служби.

Ми з ним пройшли тривалий шлях іще з Рівненщини. Саша був відповідальним, професійним та досвідченим воїном: володів усіма видами зброї та міг керувати будь-яким транспортом. Завжди на позитиві,

– розповідає Олексій Чича, який свого часу був його командиром роти.

За службу Олександр Крамаренко отримав низку державних і відомчих нагород, зокрема "За оборону України", відзнаку МВС "За відзнаку в службі", а також нагрудний знак Головнокомандувача "Срібний хрест".

Також, за словами Олексія Чичі, чоловік постійно згадував свою 19-річну доньку Аліну і завжди пишався нею, адже дівчина обрала шлях батька та станом на зараз навчається у військовому університеті.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра. Вічна пам'ять!

