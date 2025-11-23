Про трагедію сповістили в Яворівській громаді, передає 24 Канал.
Що відомо про загиблу медикиню Ярину Мруць?
Ярина Мруць народилася 5 травня 1999 року у селищі Нагачів, що на Львівщині. Там й дотепер проживає її велика родина.
Дівчина змалечку вирізнялася кмітливістю та жагою до знань, тому вона екстерном одразу пішла в другий клас.
Здавши ЗНО на найвищі бали, вже у 15 років Ярина вступила до Вінницького національного медичного університету імені Пирогова.
Восени 2022 року на фронті загинув близький друг Ярини. Тоді вона працювала лікарем-інтерном швидкої допомоги. Ця втрата спонукала дівчину вступити до війська, щоб рятувати життя.
У березні 2023 року Ярина мобілізувалася до 24-ї бригади. Службу почала як санітарна інструкторка, а цього року, у свої 26, отримала звання лейтенанта та стала командиркою медпункту 210-го окремого штурмового полку.
Побратими й посестри дуже поважали Ярину з позивним "Афіна" за її професіоналізм, наполегливість, сумлінну працю та чуйність, яку вона зберегла навіть попри щоденні втрати.
Прощання із загиблою захисницею відбулося 23 листопада.
Останні втрати України на фронті
Дмитро Угрин з Івано-Франківщини загинув у бою на Курському напрямку, він тривалий час вважався зниклим безвісти. Офіційне підтвердження загибелі надійшло 22 листопада після збігу ДНК, йому назавжди залишиться 33 роки.
У районі Покровська Донецької області під час виконання завдання загинула бойова медикиня Марина Воронцова. Вона долучилася до спротиву російській агресії ще у 2014 році й понад десять років присвятила порятунку українських військових.
На війні загинув сержант Руслан Муляр з Житомирщини. Він поліг під час виконання завдання 30 жовтня 2025 року біля населеного пункту Родинське.