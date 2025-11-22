Побратимам Марина була відома під позивним "Лагерта". Про трагічну втрату повідомили в підрозділі Сил оборони "Гострі картузи", передає 24 Канал.

Ким була Марина Воронцова за життя?

Марина родом із Луганської області. Коли почалася війна на Донбасі, вона стала волонтеркою та зібрала для українських підрозділів тисячі одиниць технічного та медичного забезпечення.

Останній рік Воронцова служила у складі "Гострих картузів" та отримала бойовий шеврон за результативну роботу й високий професійний рівень. Побратими кажуть, що Марина носила відзнаку з особливою гордістю.

Вона була перлиною та талісманом нашої групи. Тепер вона стала янголом охоронцем для кожного з нас,

– написали у підрозділі.

Депутат Харківської райради та військовослужбовець Артем Фисун схарактеризував Марину як людину з твердим характером і загостреним почуттям справедливості.

З твоєю життєвою позицією та добрим серцем ти обрала шлях волонтера та приходила на допомогу навіть туди, куди бояться зараз рухатись чоловіки,

– зазначив Фисун.

Зі свого боку старша бойова медикиня Ірина Клейменова розповіла, що стосунки між нею та Мариною Воронцовою були непростими, однак у професійній сфері вони завжди підтримували одна одну.

За словами Ірини, саме Марина забезпечила їхній підрозділ великим запасом тактичного медичного спорядження та допомогла їй пройти важливе навчання. Клейменова зізналася, що тепер шкодує лише про те, що вони так і не встигли помиритися.

Вона зазначила, що "Лагерта" мала сильне бажання поглиблювати знання у військовій медицині та прагнула рятувати якомога більше поранених бійців.

Знайома загиблої, Вікторія Панченко, розповіла, що Марина, яка стала внутрішньо переміщеною особою ще у 2014 році, відмовлялася знову покидати свою землю. Її улюблена фраза стала для багатьох символом рішучості та незламності: "Орки самі не зникнуть".

Марина Воронцова залишиться у пам'яті побратимів як медикиня, яка до останнього рятувала інших, не шкодуючи себе, та як жінка, що стояла на захисті України від перших днів російської агресії.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким Марини. Вічна пам'ять і шана захисниці!

