Скандальный камбэк министра времен Кучмы Александра Кузьмука в армию: Силы ТрО сделали заявление
- Генерал Александр Кузьмук был уволен с позиции внештатного советника командующего Силами ТрО после скандала из-за его участия в награждении военных.
- Кузьмук, бывший министр обороны времен Кучмы, известен своей причастностью к разоружению армии.
6 декабря, в День Вооруженных Сил Украины, бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук вручал награды украинским военным. Оказалось он занимал должность в ТрО еще с 2022 года.
А вот при президентстве Кучмы Кузьмук занимался разоружением армии. В командовании ТрО отреагировали на скандал, который разгорелся вокруг него, передает 24 Канал.
Что известно о скандале с Кузьмуком?
Оказывается, что генерал Кузьмук был назначен внештатным советником командующего Силами ТрО 14 октября 2022 года.
Согласно сегодняшнему решению Командующего Силами ТрО ВСУ, Александр Кузьмук уволен с позиции внештатного советника,
– говорится в официальном заявлении 7 декабря.
А еще 6 декабря на странице ТрО выкладывали фото с награждения военных.
"За исторически небольшой период Вооруженные Силы Украины прошли большой путь. Если мы сопротивляемся монстру, который своими силами превосходит нас во много раз, то это исключительно благодаря вам – всем офицерам, сержантам и солдатам, которые сражаются мужественно и стойко! Честь вам и хвала!" – цитировали там слова Кузьмука.
Украинцы в комментариях начали возмущаться появлению экс-министра. В ТрО даже закрыли возможность комментировать это сообщение.
Я сначала не поверил, но это правда. У нас воскресили и вернули в Вооруженные силы Александра Кузьмука! Ему 71 год, был министром обороны еще во времена Кучмы, с 1996 года. Затем был нардепом трех созывов от Партии регионов. Во времена депутатства подписал обращение в Сейм Польши с просьбой признать, что украинцы якобы совершали геноцид против поляков. Наконец, армейская реформа,
– отреагировал общественный деятель Сергей Стерненко.
Пользователи в соцсетях также возмущаются, что "сначала из гражданских спешно сформировали ТрО" и отправили необученных воевать, а "теперь там Кузьмук советником появился".
Напомним, что при Кузьмуке Украина передала России свои крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики. Он является бывшим депутатом от запрещенной "Партии регионов", а в 2019 году вышел на пенсию.
Другой скандал в армии
На днях военный омбудсмен Ольга Решетилова зафиксировала массовые нарушения прав в штурмовых подразделениях.
По ее словам, речь идет об "откровенном криминале". Она зафиксировала факты избиения, незаконного лишения свободы, угрозы жизни и здоровью бойцов.
После этого Сухопутные войска ВСУ заявили, что все материалы уже передали правоохранителям для правовой оценки.